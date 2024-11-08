Mobil Curhat RK Solusi Nyata untuk Kesehatan Mental dan Dukungan Gizi di Jakarta

JAKARTA - Kota Jakarta menempati peringkat ke-9 sebagai kota dengan tingkat stres tertinggi di dunia, sebuah fakta yang menggambarkan urgensi untuk meningkatkan layanan kesehatan mental bagi warga.

Menanggapi isu tersebut, Bepro for Rido, tim relawan yang mendukung pencalonan Ridwan Kamil (RK) dalam Pilkada Jakarta, meluncurkan inisiatif terbaru bernama Mobil Curhat untuk mendekatkan layanan psikologi bagi masyarakat.

Bendahara Bepro for Ridho dan kader muda Partai Gerindra, Satrio Rama mengatakan, Mobil Curhat ini merupakan langkah konkret yang dirancang sebagai respons atas problem kesehatan mental di Jakarta.



"Mobil Curhat merupakan platform nyata yang kami tawarkan untuk membantu masyarakat Jakarta mengatasi masalah kesehatan mentalnya. Ini adalah beta version dari layanan psikologis yang kami hadirkan secara offline, dengan harapan memberikan dampak langsung pada masyarakat," ujar Satrio Rama dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Kata dia, Mobil Curhat mengusung konsep layanan konsultasi psikologis yang bisa diakses warga secara mudah dan fleksibel, di mana mereka dapat berkonsultasi langsung dengan psikolog tanpa harus datang ke pusat kesehatan atau klinik selain bertemu langsung dengan psikolog di dalam mobil curhat juga terdapat fasilitas untuk screening kesehatan mental.