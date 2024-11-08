Kebakaran Pabrik di Bekasi, PT JPN: Kami Berkomitmen Penuh Berikan Dukungan kepada Keluarga Korban

JAKARTA - Head of Corporate Communications PT Jati Perkasa Nusantara (JPN), Agusnadi angkat bicara perihal kebakaran yang menimpa pabrik perusahaan di Bekasi, Jawa Barat, hingga mengakibat sejumlah pekerja tewas terpanggang, pada Jumat 1 November 2024.

Agusnadi mengatakan, manajemen PT JPN menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa kebakaran yang menimpa pabrik di Medan Satria, Bekasi, dan mengakibatkan hilangnya nyawa sejumlah karyawan.

"Kejadian ini merupakan musibah bagi perusahaan dan keluarga besar JPN. Kami berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan kepada seluruh keluarga korban, baik secara emosional maupun material," kata Agusnadi dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).





Sejak terjadinya insiden, kata dia, PT JPN akan terus melakukan pendampingan kepada keluarga korban, mulai dari proses identifikasi, hingga proses pemakaman.

"Kami juga akan memastikan bahwa seluruh hak dan santunan yang seharusnya diterima oleh keluarga korban akan diberikan secara layak dan tepat waktu," sambungnya.