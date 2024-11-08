Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Pabrik di Bekasi, PT JPN: Kami Berkomitmen Penuh Berikan Dukungan kepada Keluarga Korban

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |21:33 WIB
Kebakaran Pabrik di Bekasi, PT JPN: Kami Berkomitmen Penuh Berikan Dukungan kepada Keluarga Korban
Head of Corporate Communications PT Jati Perkasa Nusantara Agusnadi saat jumpa pers (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Head of Corporate Communications PT Jati Perkasa Nusantara (JPN), Agusnadi angkat bicara perihal kebakaran yang menimpa pabrik perusahaan di Bekasi, Jawa Barat, hingga mengakibat sejumlah pekerja tewas terpanggang, pada Jumat 1 November 2024.

Agusnadi mengatakan, manajemen PT JPN menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa kebakaran yang menimpa pabrik di Medan Satria, Bekasi, dan mengakibatkan hilangnya nyawa sejumlah karyawan. 

"Kejadian ini merupakan musibah bagi perusahaan dan keluarga besar JPN. Kami berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan kepada seluruh keluarga korban, baik secara emosional maupun material," kata Agusnadi dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).


 
Sejak terjadinya insiden, kata dia, PT JPN akan terus melakukan pendampingan kepada keluarga korban, mulai dari proses identifikasi, hingga proses pemakaman. 

"Kami juga akan memastikan bahwa seluruh hak dan santunan yang seharusnya diterima oleh keluarga korban akan diberikan secara layak dan tepat waktu," sambungnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182856//toko_kain_terbakar_di_fatmawati-KmO6_large.jpg
Ruko Kain di Fatmawati Terbakar, 16 Mobil Pemadam Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182407//komisi_yudisial-A98l_large.jpg
Rumah Hakim PN Medan Terbakar, Komisi Yudisial Turun Tangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181813//kasus_kebakaran-zI9v_large.jpg
DPR Desak Polisi Usut Dalang Kasus Kebakaran Rumah Ketua Hakim Kasus Korupsi di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179797//warung_di_penjaringan_terbakar_lansia_ditemukan_tewas-IKF2_large.jpg
Warung di Penjaringan Terbakar, Lansia 60 Tahun Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178913//kebakaran_di_tambora-XKAe_large.jpg
Rumah di Tambora Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178900//mobil_jaklingko_terbakar-VASw_large.jpg
Mobil JakLingko Terbakar di Cipinang, Diduga Akibat Korsleting Listrik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement