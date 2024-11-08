Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Hadiri Nation Building Conference, Paparkan Bagaimana Jakarta 5 Tahun ke Depan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |21:39 WIB
Ridwan Kamil Hadiri Nation Building Conference, Paparkan Bagaimana Jakarta 5 Tahun ke Depan
Ridwan Kamil hadiri acara National Building Conference (Foto : MNC Media)
JAKARTA - Cagub Jakarta, Ridwan Kamil menghadiri kegiatan Nation Building Conference di Balai Sarbini, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat (8/11/2024). Ridwan Kamil memaparkan tentang bagaimana Jakarta 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinannya kelak.

"Bagaimana Jakarta dalam 5 tahun ke depan, dalam konteks Indonesia secara umum yah, ini kan orang-orang yang terhimpun dalam Nation Building Conference, jadi orang-orang yang memang di bidang ekonomi, di bidang pribadinya ingin membangun Indonesia dengan kebersamaan," ujar Ridwan Kamil pada wartawan, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, dalam kegiatan tersebut, dia pun menyaring berbagai masukan tentang isu-isu yang akan hadir dalam 5-10 tahun ke depan. Di samping itu, dia pun membeberkan masalah yang ada di Jakarta, mulai dari kemacetan, polusi, hingga banjir.

Cagub Jakarta nomor urut 1 itu menambahkan, salah satu cara pasangan Cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO mengatasi semua persoalan Jakarta dengan menaikan kelas Jakarta. 

Jakarta, kata dia, harus menjadi kota global dengan ekonomi global. 

"Maka itu, dipaparkan masalah kemacetan, masalah polusi, banjir, masalah ekonomi global, itu juga disampaikan dengan cara-cara kota mengangkat Jakarta naik kelas menjadi ekonomi global, intinya itu. Mudah-mudahan pesannya sampai dan sisa waktu pasangan RIDO bisa menang di akhir," katanya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
