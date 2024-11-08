Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil: Saya Anak Biologis KAHMI

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |22:47 WIB
Ridwan Kamil: Saya Anak Biologis KAHMI
Ridwan Kamil mengatakan dirinya anak biologis KAHMI (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil berdialog dengan Korps Alumni HMI Jakarta Raya (KAHMI Jaya) pada Jumat, 8 November 2024. Lewat momen tersebut, Ridwan Kamil cerita mengenai asal-usulnya, yakni ayah dan ibu yang merupakan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). 

Di hadapan keluarga besar KAHMI Jaya, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa ayah dan ibunya adalah aktivis HMI di Jawa Barat. Mereka bertemu dan berjodoh setelah bergabung di HMI Bandung. Pertemuan pertama mereka juga terjadi di HMI Bandung yang berada di Jalan Sabang. Maka tidak heran bila Ridwan Kamil menyatakan, pasangan Ridwan Kamil-Suswono adalah bagian dari keluarga besar HMI dan KAHMI. 

”Jadi, enggak mungkin kalau saya tidak berterima kasih kepada HMI. Wakil saya ketua HMI Bogor dan sebenarnya saya ini anak biologis HMI,” imbuhnya. 

Sebagai anak bangsa yang tengah berikhtiar untuk memimpin Jakarta, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa dirinya berharap individu-individu yang merupakan keluarga besar KAHMI turut serta mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Di tengah dinamika pilkada Jakarta yang pasang surut, Ridwan Kamil yakin perjuangannya bersama Suswono untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan bermuara pada kemenangan satu putaran. 

”Saya optimis satu putaran, insya Allah. Sudah saya hitung, insya Allah satu putaran,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, salah seorang tokoh Partai Umat MS. Kaban mengajak seluruh anggota KAHMI memenangkan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024. 

Secara tegas tokoh publik yang pernah menjadi menteri kehutanan itu menyampaikan bahwa Ridwan Kamil sudah memenuhi syarat untuk menjadi gubernur Jakarta. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179536//atalia-biOz_large.jpg
Atalia Ungkap, dalam Setiap Kebersamaan Pasti Berani untuk Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179532//atalia-CE8w_large.jpg
Atalia Ridwan Kamil: Sejatinya Setiap Insan Pasti Pernah Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179095//lisa_mariana-JtI0_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079//viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement