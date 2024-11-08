Ridwan Kamil: Saya Anak Biologis KAHMI

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil berdialog dengan Korps Alumni HMI Jakarta Raya (KAHMI Jaya) pada Jumat, 8 November 2024. Lewat momen tersebut, Ridwan Kamil cerita mengenai asal-usulnya, yakni ayah dan ibu yang merupakan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Di hadapan keluarga besar KAHMI Jaya, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa ayah dan ibunya adalah aktivis HMI di Jawa Barat. Mereka bertemu dan berjodoh setelah bergabung di HMI Bandung. Pertemuan pertama mereka juga terjadi di HMI Bandung yang berada di Jalan Sabang. Maka tidak heran bila Ridwan Kamil menyatakan, pasangan Ridwan Kamil-Suswono adalah bagian dari keluarga besar HMI dan KAHMI.

”Jadi, enggak mungkin kalau saya tidak berterima kasih kepada HMI. Wakil saya ketua HMI Bogor dan sebenarnya saya ini anak biologis HMI,” imbuhnya.

Sebagai anak bangsa yang tengah berikhtiar untuk memimpin Jakarta, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa dirinya berharap individu-individu yang merupakan keluarga besar KAHMI turut serta mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Di tengah dinamika pilkada Jakarta yang pasang surut, Ridwan Kamil yakin perjuangannya bersama Suswono untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan bermuara pada kemenangan satu putaran.

”Saya optimis satu putaran, insya Allah. Sudah saya hitung, insya Allah satu putaran,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, salah seorang tokoh Partai Umat MS. Kaban mengajak seluruh anggota KAHMI memenangkan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024.

Secara tegas tokoh publik yang pernah menjadi menteri kehutanan itu menyampaikan bahwa Ridwan Kamil sudah memenuhi syarat untuk menjadi gubernur Jakarta.