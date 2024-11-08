Kendalikan Banjir, Long Storage Dibangun di Tangsel

CIPUTAT - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) membangun long storage atau bangunan penahan air untuk menanggulangi banjir di wilayah Kuricang. Pembangunan long storage dimulai sejak Juli 2024.

Menurut Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Tangsel, Eka Pribawa, wilayah tersebut sering tergenang air saat musim hujan sebelum ada long storage.

"Biasanya ketinggian genangan air di jalan mencapai 40 sentimeter di sepanjang 300 meter," kata Eka dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Setelah adanya long storage, limpasan air hujan tidak lagi menggenangi jalan. Sehingga, akses jalan masyarakat tetap berjalan normal.

"Keberhasilan tersebut memungkinkan adanya pembangunan long storage di wilayah lainnya," ujarnya.