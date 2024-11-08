Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kendalikan Banjir, Long Storage Dibangun di Tangsel

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |23:04 WIB
Kendalikan Banjir, Long Storage Dibangun di Tangsel
Pembangunan long storage di Tangsel (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

CIPUTAT - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) membangun long storage atau bangunan penahan air untuk menanggulangi banjir di wilayah Kuricang. Pembangunan long storage dimulai sejak Juli 2024.

Menurut Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Tangsel, Eka Pribawa, wilayah tersebut sering tergenang air saat musim hujan sebelum ada long storage.

"Biasanya ketinggian genangan air di jalan mencapai 40 sentimeter di sepanjang 300 meter," kata Eka dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Setelah adanya long storage, limpasan air hujan tidak lagi menggenangi jalan. Sehingga, akses jalan masyarakat tetap berjalan normal.

"Keberhasilan tersebut memungkinkan adanya pembangunan long storage di wilayah lainnya," ujarnya. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182308/macet-Pidv_large.jpg
Banjir, Lalu Lintas di Kemang Utara Jaksel Macet Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182303/banjir-nC9L_large.jpg
Kali Mampang Meluap, Permukiman Warga Pondok Karya Jaksel Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181088/banjir-PctJ_large.jpg
Jakarta Hujan, Banjir Kembali Rendam Kawasan Jati Padang Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180898/banjir-RDuH_large.jpg
Belasan Kelurahan di Semarang Masih Terendam Banjir Selama Sepekan Lebih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180858/banjir-FBVQ_large.jpg
Banjir Terjang Bekasi, 3.548 Orang Terdampak dan 1.377 Rumah Terendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180856/banjir-a6dN_large.jpg
Cuaca Ekstrem, 343 Orang di Bandung Terdampak Banjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement