HOME NEWS MEGAPOLITAN

Debat Pilwalkot Bogor 2024, Sendi-Melly: Bahagia Itu Sederhana

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |00:10 WIB
Debat Pilwalkot Bogor 2024, Sendi-Melly: Bahagia Itu Sederhana
Ilustrasi Pilkada Serentak 2024 (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Cawalkot-cawawalkot Bogor nomor urut 1, Sendi Fardiansyah-Melly Darsa menyampaikan visi-misinya dalam debat Publik Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor yang digelar KPUD Bogor pada Jumat (8/11/2024) malam tadi. Pasangan Sendi-Melly menyebutkan, bahagia menjadi hak setiap manusia dan mereka berkomitmen membuat warga Bogor bahagia.

"Bahagia itu sederhana, bahagia itu hak setiap manusia. Lalu apa yang membuat warga kota Bogor bahagia? Ibu-ibunya bisa membeli sembako dengan murah, bapak-bapaknya bisa bekerja dengan baik, anak-anaknya bisa mendapatkan pelayanan pendidikan berkualitas, orangtuanya bisa hidup tenang di masa tua," ujar Sendi dalam debat sebagaimana dilihat di Inews TV, Jumat (8/11/2024).

Faktanya, kata Cawalkot Bogor, hari ini masih banyak masyarakat kota Bogor yang kesulitan membeli sembako, masih banyak orang menganggur, angkanya 9,3 persen, jauh diatas rata-rata nasional. Hari ini juga orangtua cemas di tahun ajaran baru karena masalah zonasi dan kurangnya sekolah negeri.

"Oleh karena itu, apakah kita sudah bahagia tinggal di kota Bogor. Kami pasangan Sendi-Melli berkomitmen tuk mewujudkan visi terwujudnya kota Bogor yang bahagia," tuturnya.

Sementara itu, Calon Wakil Walkot Bogor, Melli menerangkan, pihaknya memahami bahwa bahagia bagi orang Bogor berbeda-beda sehingga pasangan Sendi-Melli berkomitmen menjadi agen of happiness bagi semua. Bagi yang mencari pekerjaan dan di PHK ada job training center sehingga semua happy dan semua bekerja, bagi yang sakit ada puskesmas 24 jam sehingga juga mereka mendapatkan pelayanan dengan muda di tiap kecamatan.

 

