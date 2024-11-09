Atang-Annida Bakal Jadikan Bogor sebagai Kota Nyaman

JAKARTA - Pasangan Cawalkot-cawawalkot Bogor nomor urut 2, Atang Trisnanto-Annida Allivia menyampaikan visi-misinya dalam debat Publik Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor yang digelar KPUD Bogor pada Jumat (8/11/2024) malam tadi.

Pasangan Atang-Annida menyebutkan, bakal membuat kota Bogor menjadi kota yang nyaman untuk semua warganya.

Cawalkot Bogor, Atang Trisnanto mengatakan, Bogor adalah kota penuh sejarah, penuh kenangan, penuh nilai luhur budaya Jawa Barat dan Indonesia. Maka itu, dia berterima kasih pada para pemimpin atau para Walikota Bogor sebelumnya yang sudah banyak memberikan kemajuan untuk kota Bogor.

"Untuk itu izinkan kami, Atang-Annida meneruskan dan menyempurnakan semua ikhtiar yang dilakukan para pemimpin sebelumnya. Untuk itulah kota Bogor harus menjadi kota yang nyaman untuk semua," ujarnya dalam debat sebagaimana ditayangkan di iNews TV, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, Kota Bogor bagian dari megapolitan Jabodetabek, karena itu ke depan Bogor harus mengambil brand city dan harus menguatkan kota Bogor punya peran penting dalam konsep megapolitan.

Karena itu, visi pasangan Atang-Annida adalah Bogor nyaman untuk semua.

"Nyaman bisa mewakili semua perasaan bahagia, nyaman kita mendapatkan kota yang maju, kota yang cerdas, kota yang sehat, kota yang sejahtera, juga kota yang bisa diberikan pada warganya dengan rada nyaman luar biasa. Nyaman tuk semua, baik dari segala usia, segala agama, segala latar belakang sosial budaya juga dari segala pendidikan yang ada," tuturnya.

"Mudah-mudahan visi Bogor nyaman untuk semua bisa kami wujudkan," ujarnya.