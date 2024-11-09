Visi-Misi Paslon Dedie-Jenal : Bogor Beres dan Maju

JAKARTA - Pasangan Cawalkot-cawawalkot Bogor nomor urut 3, Dedie Rachim-Jenal Mutaqin menyampaikan visi-misinya dalam debat Publik Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor yang digelar KPUD Bogor pada Jumat (8/11/2024) malam tadi. Dedie-Jenal menyebutkan, bakal membuat kota Bogor menjadi kota yang beres dan maju sebagaimana pengalaman yang dimiliki keduanya.

"Pengalaman kami sebagai Wakil Walikota Bogor dan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor menjadi bekal kami berdua membangun visi secara terukur dan sistematis. Visi Bogor beres, Bogor maju sebagai sebuah komitmen kelanjutan yang telah berjalan selama ini, mewujudkan Bogor cerdas, Bogor sehat sejahtera, dan Bogor lancar," ujar Dedie Rachim dalam debat sebagaimana ditayangkan iNews TV, Jumat (8/11/2024).

Selama menjadi Wakil Walikota Bogor, Dedie mengaku sudah banyak hal yang dilakukan. Salah satunya di bidang pendidikan dengan menjalankan program pembangunan sekolah terpadu, di mana bisa menampung kurang lebih 826 siswa baru, ditambah dengan penambahan jumlah anggaran tuk penebusan ijazah.

"Awalnya Rp2,5 miliar hari ini di tahun anggaran ini Insya Allah Rp10 miliar bisa dikucurkan tuk membantu masyarakat miskin tuk penebusan ijazah," tuturnya.

Sementara itu, Calon Wakil Walkot Bogor, Jenal Mutaqin menerangkan, pada tahun 2013 pada saat dia menjabat sebagai anggota DPRD di periode pertama, dia bersyukur inisiasi pihaknya dalam berikhtiar memunculkan sebuah Perda nomor 2 tahun 2013. Pada pasal 20 ayat 1 poin A dijelaskan tenaga pendidik berhak mendapatkan penghasilan.