Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Visi-Misi Paslon Dedie-Jenal : Bogor Beres dan Maju

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |00:38 WIB
Visi-Misi Paslon Dedie-Jenal : Bogor Beres dan Maju
Paslon nomor urut 3 Pilwalkot Bogor menyampaikan visi misinya (Foto : Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Cawalkot-cawawalkot Bogor nomor urut 3, Dedie Rachim-Jenal Mutaqin menyampaikan visi-misinya dalam debat Publik Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor yang digelar KPUD Bogor pada Jumat (8/11/2024) malam tadi. Dedie-Jenal menyebutkan, bakal membuat kota Bogor menjadi kota yang beres dan maju sebagaimana pengalaman yang dimiliki keduanya.

"Pengalaman kami sebagai Wakil Walikota Bogor dan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor menjadi bekal kami berdua membangun visi secara terukur dan sistematis. Visi Bogor beres, Bogor maju sebagai sebuah komitmen kelanjutan yang telah berjalan selama ini, mewujudkan Bogor cerdas, Bogor sehat sejahtera, dan Bogor lancar," ujar Dedie Rachim dalam debat sebagaimana ditayangkan iNews TV, Jumat (8/11/2024).

Selama menjadi Wakil Walikota Bogor, Dedie mengaku sudah banyak hal yang dilakukan. Salah satunya di bidang pendidikan dengan menjalankan program pembangunan sekolah terpadu, di mana bisa menampung kurang lebih 826 siswa baru, ditambah dengan penambahan jumlah anggaran tuk penebusan ijazah.

"Awalnya Rp2,5 miliar hari ini di tahun anggaran ini Insya Allah Rp10 miliar bisa dikucurkan tuk membantu masyarakat miskin tuk penebusan ijazah," tuturnya.

Sementara itu, Calon Wakil Walkot Bogor, Jenal Mutaqin menerangkan, pada tahun 2013 pada saat dia menjabat sebagai anggota DPRD di periode pertama, dia bersyukur inisiasi pihaknya dalam berikhtiar memunculkan sebuah Perda nomor 2 tahun 2013. Pada pasal 20 ayat 1 poin A dijelaskan tenaga pendidik berhak mendapatkan penghasilan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/338/3162487//kapolres_bogor-Cu9W_large.jpg
Bogor Rawan Bencana, Polsek Diminta Rutin Berkoordinasi dengan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/338/3159012//penangkapan_pengoplos_gas-GpSV_large.jpg
Gerebek Pengoplos Gas Subsidi, Polisi Tangkap 1 Orang dan Sita Ratusan Tabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/338/3153585//banjir-jGno_large.jpg
Banjir Melanda Tiga Kecamatan di Kabupaten Bogor, 4.821 Orang Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153497//rumah_sakit_permata_jonggol_kebanjiran_peralatan_medis_dipindah_ke_lantai_2-meLN_large.jpg
Rumah Sakit Permata Jonggol Kebanjiran, Peralatan Medis Dipindah ke Lantai 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470//angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/338/3153121//dua_korban_longsor_di_cisarua_bogor_ditemukan_meninggal-s0kd_large.jpg
Dua Korban Longsor di Cisarua Bogor Ditemukan Meninggal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement