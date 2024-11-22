Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Seruan Sejuk Menag Rayakan Pergantian Tahun Baru 2025

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |19:15 WIB
Seruan Sejuk Menag Rayakan Pergantian Tahun Baru 2025
Menag Nasaruddin Umar. Foto: Okezone/Binti Mufarida.
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak umat agar melaksanakan pergantian tahun baru 2025, di rumah ibadah. Seruan tersebut disampaikan agar meminimalisir hal yang tidak diinginkan, jika merayakan di jalan. 

“Tadi juga kami mengimbau di Kantor Kementerian Agama bagaimana kita melakukan sesuatu yang berbeda dengan tahun sebelumnya ya. Bahwa pada hari pergantian tahun baru itu kita lakukan di rumah ibadah kita lebih khusuk, sujud syukur misalnya,” ujar Menag di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (22/11/2024).

Menag pun mengatakan agar kegiatan-kegiatan seperti perayaan dengan kembang api hingga mercon bisa diminimalkan sehingga tidak menimbulkan potensi bahaya bagi masyarakat.

“Itu bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan kembang api kemudian juga mercon yang bisa membahayakan itu kita melakukan dekonsentrasi di jalanan, dengan mengajak warga kita untuk tafakur atau melakukan kontemplasi di Masjid atau di rumah ibadah yang lain,” paparnya.

 

