HOME NEWS NASIONAL

Kabareskrim Ungkap Daerah di Indonesia Terbanyak Jadi Korban TPPO: NTT, Jatim dan Jabar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |20:25 WIB
A
A
A

JAKARTA - Bareskrim Polri mengungkap jumlah penindakan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Total ada 397 kasus TPPO dengan 482 tersangka.

Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada menuturkan korban TPPO yang paling banyak berasal dari tiga wilayah di Indonesia yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Timur dan Jawa Barat.

“Dari NTT, kemudian Jatim, Jabar, ada salah satunya,” kata Wahyu Widada kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan Jumat (22/11/2024).

Wahyu Widada menjelaskan, para korban sering kali dikirim ke Malaysia yang mana letaknya berdekatan dengan wilayah Indonesia. 

“Sebagian besar berangkat menuju kalimantan itu, ibarat nunukan, itu menggunakan kapal. Aksesnya juga lebih mudah,” ujarnya.

Bahkan, Wahyu menuturkan saat ini muncul modus baru yang dilakukan para pelaku yakni dengan menggunakan kapal kecil menuju ke Malaysia.

“Ada modus baru, menggunakan kapal-kapal kecil, ditampung di tengah laut lalu dikirim lagi ke Malaysia. Kalau ke tempat lain pasti kan harus menggunakan pesawat dan sebagainya, itu lebih mudah untuk kita ketahui,” jelas dia. 

 

