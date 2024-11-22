Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kebijakan Impor Gula Tom Lembong Dinilai Tak Bisa Dipidanakan

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |23:14 WIB
Kebijakan Impor Gula Tom Lembong Dinilai Tak Bisa Dipidanakan
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Ahli Hukum Pidana Prof Mudzakkir menilai kebijakan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam melakukan impor Gula Kristal Mentah (GKM) tak bisa dipidana. Sebab, kata dia, Kebijakan itu dilindungi oleh Keputusan Menteri Perindutrian Dan Perdagangan (Kepmenperindag) Nomor 527/MPP/Kep/9/2004.

"Peraturan menteri, peraturan presiden, atau PP, itu tidak boleh menjadi dasar hukum untuk memidana orang," kata Mudzakkir kepada wartawan, Jumat (22/11/2024).

"Jadi, kalau misalnya ada peraturan menteri, peraturan menteri itu levelnya adalah peraturan teknis, nonhukum, nonundang-undang, maka kalau melanggar nonundang-undang, diselesaikan berdasarkan hukum yang bersangkutan, kalau itu masuk pada hukum perdata, selesaikan pada perdata. Kalau itu masuk ranah hukum administrasi, selesaikan berdasarkan hukum administrasi," imbuhnya.

Mudzakkir mengaku heran dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menetapkan tersangka Tom Lembong. Ia mempertanyakan dasar Kejagung dalam memproses kebijakan Tom Lembong yang membuatnya berstatus tersangka.

"Kalau itu dijadikan dasar hukum, menurut saya dasar hukumnya sangat bertentangan dengan UU nomor 12 tahun 2011. Suatu perbuatan itu dapat dipidana apabila dimuat, satu, dalam undang-undang. Yang kedua, dalam perdata," ungkap Mudzakkir.

Mudzakkkir menjelaskan, berdasarkan pasal 23 Kepmenperindag Nomor 527/2004 terdapat pernyataan bahwa 'Pengecualian terhadap ketentuan dalam Keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri'.

"Kalau ditanya terkait dengan peraturan menteri, peraturan menteri melanggar tidak bisa dihukum. Itu masuk ranah hukum administrasi. Kalau menteri biasanya ambil kebijakan, kebijakan juga tidak bisa dihukum," tegas Mudzakkir.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186567//kejagung-VUvF_large.jpg
Jaksa Agung Lakukan Mutasi Besar-besaran Dinilai untuk Tingkatkan Profesionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186388//kejagung-1Mp7_large.jpg
Usut Korupsi Pajak, Kejagung Bisa Tingkatkan Pemasukan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186163//purbaya-zc9y_large.jpg
Kejagung Periksa Suryo Utomo soal Pajak 2016–2020, Begini Reaksi Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186160//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-K0eN_large.jpg
Prabowo Tunjuk Kuntadi Jadi Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185915//kepala_pusat_penerangan_hukum_kejagung_anang_supriatna-UBVn_large.jpg
Kasus Dugaan Korupsi Pajak, Kejagung Periksa 40 Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185830//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-82PR_large.jpg
Geledah 8 Lokasi, Kejagung Sita Alphard hingga Moge di Kasus Pajak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement