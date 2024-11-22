Kebakaran Landa Permukiman di Belakang Apartemen Mediterania Jakbar

JAKARTA – Kebakaran terjadi di Jalan Ketentraman RT 2/5, Keagungan, Tamansari, Jakarta Barat atau belakang Apartemen Mediterania terbakar hebat pada Jumat (22/11/2024). Api berhasil dipadamkan pukul 00.55 WIB.

"Objek rumah tinggal. Situasi pemadaman saat ini sudah selesai," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI.

Sementara, pihaknya menerjunkan belasan unit dan puluhan personil dikerahkan dalam pemadaman kebakaran tersebut.

Belum diketahui penyebab dari kebakaran yang melahap rumah tinggal itu, maupun jumlah kerugian yang diderita akibat peristiwa itu. "Pengerahan 16 unit dan 80 personel," jelasnya.

(Fahmi Firdaus )