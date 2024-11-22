Bentrok Berdarah Pecah di Duren Sawit, 1 Orang Tewas dan 3 Kritis

JAKARTA – Bentrokan berdarah antarkelompok pecah di Jalan Gusti Ngurah Rai, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Akibat peristiwa tersebut, satu orang tewas dan tiga mengalami luka-luka. Salah satu korban bahkan tertancap busur panah di bagian leher.

Dilansir dari akun Instagram @warungjurnalis, Jumat (22/11/2024), satu orang yang tewas tersebut karena terlempar batu saat terjadi tawuran yang melibatkan kelompok dari Cipinang Jagal dan Kebon Singkong. Satu orang tewas ialah warga Cipinang.

"Tawuran Cipinang Jagal dan Kebon Singkong, di Jalan Gusti Ngurah Rai, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Kamis (21/11) malam, kembali memakan korban jiwa,1 orang warga cipinang meninggal dunia akibat terkena lemparan batu, dan 3 Warga lainya luka luka yang salah satunya tertancap busur di leher. Petugas kepolisian mengamankan banyak para pelaku tawuran," tulis caption video tersebut.

Selain itu, tiga orang lainnya yang terlibat dalam insiden tersebut juga terluka, salah satunya mengalami luka serius akibat busur yang tertancap di leher.

Dalam video diperlihatkan korban dibawa ke Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Terlihat keluarga bersedih akibat keluarganya yang meninggal.

Polisi yang tiba di lokasi segera mengamankan sejumlah pelaku tawuran dan barang bukti. Beberapa orang ditangkap pihak kepolisian dibariskan digiring ke kantor polisi.

Saat ini, pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap penyebab pasti dan mengidentifikasi pelaku utama dalam peristiwa bentrokan tersebut.