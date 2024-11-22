Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bamus Betawi Dukung Ridwan Kamil dan Luncurkan Gerbang Betawi

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |10:26 WIB
JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menghadiri acara peluncuran 'Gerbang Betawi' Gerakan Membangun Kebudayaan Betawi yang digelar di Marunda Pulo, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis 21 November 2024.

Kegiatan tersebut merupakan sebagai bentuk apresiasi warga Marunda yang mendukung program pasangan Ridwan Kamil - Suswono (RIDO).

Peluncuran program Gerbang Betawi  diselenggarakan langsung oleh Badan Musyawarah Betawi (BAMUS Betawi) bersama para relawan. Acara tersebut diramaikan  panggung gembira untuk masyarakat serta menampilkan kebudayaan Betawi, seperti Lenong Betawi, yang diikuti para seniman senior asal Betawi seperti Opie Kumis dan Haji Bolot.

Di antara suasana riang dan meriah itu, turut pula UMKM yang menjajakan makanan khas Betawi.

Melihat suasana itu, Ridwan Kamil begitu senang. Ia, menyampaikan bahwa lokasi launching Gerbang Betawi di Marunda sekaligus juga tempat istimewa yakni Rumah Si Pitung yang merupakan simbol kebudayaan Betawi.

"Dalam membangun Jakarta kota global, titik sejarah, titik budaya bagian yang tidak bisa dipisahkan, karenanya pasangan RIDO menyiapkan konsep Gerbang Betawi Gerakan membangun budaya Betawi seluas-luasnya. Satu, lembaga adat dan dana abadi kebudayaan itu akan disiapkan sebagai tugas dari Undang-Undang DKJ," ungkap Ridwan Kamil di lokasi.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
