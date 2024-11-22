Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Eki Pitung: Mesin Betawi Penggerak Anies-Sandi Bekerja untuk RIDO

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |10:36 WIB
Eki Pitung: Mesin Betawi Penggerak Anies-Sandi Bekerja untuk RIDO
Cagub DKI Nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Ketum Bamus Betawi Eki Pitung (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Badan Musyawarah Betawi (Bamus Betawi), Eki Pitung menyebut tak begitu mempersoalkan dukungan Anies Baswedan kepada pasangan Pramono Anung - Rano Karno dalam Pilgub Jakarta 2024. 

Menurutnya, tak semua suara yang mendukung Anies di Jakarta dalam Pilgub Jakarta 2017 dan Pilpres 2024,akan memberikan dukungan terhadap cagub-cawagub nomor 03 tersebut.

Eki menegaskan, bahwa mesin penggerak Anies dari tokoh Betawi hingga organisasi kemasyarakatan Betawi ketika maju dalam Pilgub 2017 dan Pilpres 2024 lalu, kini mayoritas sudah mendukung pasangan Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) di Pilkada Jakarta.  

"Saya sendiri orangnya Anies dulu. Artinya pas 2024, pas itu lagi pilpres. Jadi, semua dukungan penggerak mesinnya Anies Baswedan itu sebenarnya ada di RIDO, kita tahu semua," tegas Eki Pitung Ketika hadir dalam Launching Gerbang Betawi di Marunda, Jakarta Utara, Kamis 21 November 2024.

Telusuri berita news lainnya
