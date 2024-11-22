Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Langgar Jam Operasional, Puluhan Truk di Tangsel Ditindak Petugas

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |12:30 WIB
Langgar Jam Operasional, Puluhan Truk di Tangsel Ditindak Petugas
Petugas saat razia truk di Tangsel (foto: dok ist)




TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Perhubungan bersama Satlantas Polres Tangsel, mengambil langkah tegas dalam menertibkan kendaraan truk yang melanggar jam operasional. 

Kepala Bidang Pembinaan dan Keselamatan Dishub Tangsel, Budi Jatmiko mengatakan, operasi gabungan ini dilakukan untuk mengawasi kepatuhan mobil barang terhadap jam operasional yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2019.  

Dalam operasi tersebut, sejumlah kendaraan truk ditemukan tidak memiliki dokumen lengkap, bahkan beberapa di antaranya sudah kedaluwarsa. Mayoritas pelanggar ditindak dengan penilangan dokumen seperti STNK dan buku bukti bahwa kendaraan layak dioperasikan di jalan raya atau KIR.  

"Dan kita laksanakan operasi gabungan ini. Alhamdulillah sudah ada sekitar 44 kendaraan mobil barang dan rata-rata ditilang STNK-nya, ditilang buku KIR-nya dan lain sebagainya," ujar Budi dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024).

Budi menambahkan, kegiatan ini baru merupakan tahap awal dari rangkaian operasi gabungan yang akan berlangsung hingga pertengahan Desember. Namun, ada jeda sementara saat masa persiapan Pilkada pada 27 November 2024, sebelum kembali dilanjutkan.

Kendati demikian, pengawasan malam tetap berjalan, terutama di titik tertentu yakni jalan-jalan yang menjadi jalur lintas strategis.

 

Halaman:
1 2
      
