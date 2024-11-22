Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Sebut Korban Tewas Tawuran di Jatinegara Gegara Dilempari Batu

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |11:16 WIB
JAKARTA - Polda Metro Jaya membenarkan bahwa seorang pria tewas akibat aksi tawuran di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Korban yang diketahui bernama TH meninggal dunia setelah terkena lemparan batu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, pihak kepolisian menerima laporan mengenai insiden tawuran tersebut. Dalam kejadian itu, satu orang dinyatakan tewas, sementara dua lainnya mengalami luka berat.

"Benar, ada salah satu korban yang terkena lemparan batu hingga meninggal dunia. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri," ujar Ade, Jumat (22/11/2024).

Selain korban yang meninggal, polisi juga mengonfirmasi bahwa ada dua orang lainnya yang terluka. Kedua korban luka tersebut dirawat di Rumah Sakit Persahabatan.

"Ada dua orang yang dilarikan ke RS Persahabatan dengan kondisi luka-luka," tambahnya.

 

