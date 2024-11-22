Kampanye Akbar Pilkada Jakarta : Ajang Adu Jurkam Jokowi dan Anies

JAKARTA - Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), dan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Kano bakal menggelar kampanye akbar srcara bersamaan pada Sabtu, 23 November 2024.

Uniknya, kedua kandidat sudah merencanakan untuk menghadirkan bintang tamu tokoh ternama bangsa dalam kampanye akbar esok. Masing-masing kandidat, mengundang tokoh besar bangsa itu sebagai juru kampanye baik pasangan RIDO maupun Pram-Rano.

Untuk pasangan RIDO sendiri, akan menggelar kampanye akbar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Sementara pasangan Pram-Rano, akan menggelar kampanye akbar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

Di pusat Jakarta itu, mereka akan menampilkan dua mantan pemimpin Jakarta sekaligus tokoh besar bangsa. Pasangan RIDO, sedianya akan menghadirkan mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga menjabat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Rencana itu, diungkap sendiri oleh Cagub DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil. Ia mengaku telah mengundang Jokowi untuk bisa hadir dalam kampanye akbar bertajuk konser Satu1n Jakarta.

"Sudah disampaikan, kebetulan waktu yang sama juga di Jateng persis sama rapat akbarnya di kampung halaman beliau," ujar Ridwan Kamil pada wartawan, Rabu (20/11/2024).