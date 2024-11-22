Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kampanye Akbar Pilkada Jakarta : Ajang Adu Jurkam Jokowi dan Anies

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |11:31 WIB
Kampanye Akbar Pilkada Jakarta : Ajang Adu Jurkam Jokowi dan Anies
Cagub DKI Nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Jokowi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), dan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Kano bakal menggelar kampanye akbar srcara bersamaan pada Sabtu, 23 November 2024.

Uniknya, kedua kandidat sudah merencanakan untuk menghadirkan bintang tamu tokoh ternama bangsa dalam kampanye akbar esok. Masing-masing kandidat, mengundang tokoh besar bangsa itu sebagai juru kampanye baik pasangan RIDO maupun Pram-Rano.

Untuk pasangan RIDO sendiri, akan menggelar kampanye akbar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Sementara pasangan Pram-Rano, akan menggelar kampanye akbar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

Di pusat Jakarta itu, mereka akan menampilkan dua mantan pemimpin Jakarta sekaligus tokoh besar bangsa. Pasangan RIDO, sedianya akan menghadirkan mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga menjabat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Rencana itu, diungkap sendiri oleh Cagub DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil. Ia mengaku telah mengundang Jokowi untuk bisa hadir dalam kampanye akbar bertajuk konser Satu1n Jakarta.

"Sudah disampaikan, kebetulan waktu yang sama juga di Jateng persis sama rapat akbarnya di kampung halaman beliau," ujar Ridwan Kamil pada wartawan, Rabu (20/11/2024).

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184771//riwayat_pendidikan-2hOb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Rospita Vici Paulyn, Hakim KIP yang Semprot UGM di Sidang Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184638//jokowi-imr2_large.jpg
Jokowi Jelaskan Arah Pembangunan RI di Bloomberg New Economy Forum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/65/3182728//roy-tn6h_large.jpg
Perbandingan Pendidikan Jokowi dengan Roy Suryo, Ternyata Sama-Sama Lulusan UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3179968//kereta_cepat-R1rB_large.jpg
Jokowi Tegaskan Kereta Cepat Whoosh Bukan Kerugian tapi Investasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/470/3179965//jokowi-IwRv_large.png
Efek Rumah Pensiun Jokowi, Harga Tanah Tembus Rp17 Juta per Meter Persegi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178684//presiden_ke_7_ri_joko_widodo-xElV_large.jpg
HSN 2025, Jokowi: Santri Adalah Teladan Ketulusan dan Penerus Perjuangan Bangsa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement