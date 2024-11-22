Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Minta Maaf Soal Pernyataan yang Dianggap Merendahkan Janda

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |14:47 WIB
Ridwan Kamil Minta Maaf Soal Pernyataan yang Dianggap Merendahkan Janda
Cagub DKI Nomor urut 1 Ridwan Kamil (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) meminta maaf soal pernyataannya yang dianggap merendahkan janda.

Adapun pernyataan itu diungkap RK dalam agenda Senam Sehat Bersama Habiburokhman di Pintu Air Banjir Kanal Timur (BKT), Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu 16 November 2024 lalu.

Ridwan Kamil mengakui bahwa acap kali pemilihan kata saat kampanye terlalu pendek dan kurang jelas, sehingga menimbulkan multitafsir.

"Ya yang pertama, saya memohon maaf, kadang-kadang dalam perkampanyean, situasi intensitas, hingar bingar ya, kalimat itu kadang pendek pendek, kurang elaboratif, diksi-diksi yang dipilih mungkin kurang pas," kata RK saat ditemui di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2024).

 

Halaman:
1 2
      
