Polda Metro Tangkap Pria Ngaku Ustaz yang Hipnotis Wanita di Jaksel, Modusnya Baca Mantra

JAKARTA - Enam orang berinisial MA, RS, FM, AF, SP, dan ED ditangkap oleh jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya karena melakukan pencurian dengan modus hipnotis mengaku sebagai Ustaz. Para pelaku merupakan komplotan yang sudah beraksi di berbagai lokasi.

Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, para tersangka ditangkap di wilayah Jakarta Utara pada Minggu, 17 November 2024.

"Tim mengamankan pelaku yang bernama ED, MA, RS, FM, AF, dan SP," kata Rovan, melalui keterangan yang diterima pada Jumat (22/11/1014).

Dari pemeriksaan yang dilakukan, para pelaku sudah melakukan aksinya selama dua bulan di delapan lokasi. Dalam melakukan aksinya, pelaku acap kali membagi tugas. Ada yang berperan sebagai eksekutor dan juga mata-mata.

"Komplotan dengan formasi baru, berjalan 2 bulan dengan 8 TKP," ucap dia.

Sementara, berdasarkan informasi yang diperoleh dari unggahan akun @kasubditjatanraspmj, salah seorang pelaku yakni ED mengaku beraksi dengan cara terlebih dahulu membacakan semacam mantra kepada korban. Pelaku biasanya beraksi dengan target wanita.