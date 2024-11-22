Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Tangkap Pria Ngaku Ustaz yang Hipnotis Wanita di Jaksel, Modusnya Baca Mantra

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |14:51 WIB
Polda Metro Tangkap Pria Ngaku Ustaz yang Hipnotis Wanita di Jaksel, Modusnya Baca Mantra
Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu (kanan). Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Enam orang berinisial MA, RS, FM, AF, SP, dan ED ditangkap oleh jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya karena melakukan pencurian dengan modus hipnotis mengaku sebagai Ustaz. Para pelaku merupakan komplotan yang sudah beraksi di berbagai lokasi. 

Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, para tersangka ditangkap di wilayah Jakarta Utara pada Minggu, 17 November 2024. 

"Tim mengamankan pelaku yang bernama ED, MA, RS, FM, AF, dan SP," kata Rovan, melalui keterangan yang diterima pada Jumat (22/11/1014). 

Dari pemeriksaan yang dilakukan, para pelaku sudah melakukan aksinya selama dua bulan di delapan lokasi. Dalam melakukan aksinya, pelaku acap kali membagi tugas. Ada yang berperan sebagai eksekutor dan juga mata-mata.

"Komplotan dengan formasi baru, berjalan 2 bulan dengan 8 TKP," ucap dia.

Sementara, berdasarkan informasi yang diperoleh dari unggahan akun @kasubditjatanraspmj, salah seorang pelaku yakni ED mengaku beraksi dengan cara terlebih dahulu membacakan semacam mantra kepada korban. Pelaku biasanya beraksi dengan target wanita.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3185015/polda_metro_jaya-5tWX_large.jpg
Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal Terbongkar, Polisi Sita 439 Bal Senilai Rp4 M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180287/reonald-GrsY_large.jpg
Polda Metro Tetapkan Bos Mecimapro Promotor TWICE sebagai Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176817/bjorka-zLxn_large.jpg
Polda Metro Jaya Masih Melacak dan Belum Bisa Memastikan Keaslian Bjorka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175667/delpedro-FKAH_large.jpg
Polda Metro Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Delpedro dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172803/polda-7xpQ_large.jpg
Polda Metro Gagalkan Peredaran 24,6 Kg Sabu Jaringan Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169805/polda_metro_jaya-debC_large.jpg
Polda Metro Buka Posko Pengaduan Orang Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement