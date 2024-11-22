KH Syukron Makmun Doakan Terbaik untuk Ridwan Kamil, Dukung Program Merakyat

JAKARTA - Pimpinan Pondok Pesantren (ponpes) Darul Rahman Cipedak, KH Syukron Makmun turut mendoakan calon gubernur (cagun) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK). Kiai Syukron pun mengaskan ponpesnya berada di barisan terdepan dalam mendukung kebijakan yang merakyat.

"Jadi, saya kepada Pak Ridwan kamil mendoakan ya Allah berikanlah sesuatu yang terbaik untuk beliau, terbaik untuk pribadinya, terbaik untuk keluarganya, terbaik untuk negaranya, terbaik untuk bangsanya, mudah-mudahan Allah yang menentukan segala sesuatu," kata KH Syukron Makmun di Ponpes Darul Rahman Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2024).

Di sisi lain, KH Syukron Makmun mengatakan ponpes yang dipimpinnya selalu bergaul dengan pemerintahan, dalam rangka untuk kewajiban umat Islam untuk menyeru orang lain kepada kebaikan.

"Dan saya ini sebagai kiai sejak dulu saya selalu politik, bukan politik pondok ini. Pergaulan pondok ini dengan pemerintah selalu bekerja sama dengan pemerintah yang sah dalam rangka amar ma'ruf, nahi munkar," katanya.

Ponpesnya, kata KH Syukron Makmun, akan berada di barisan terdepan untuk pemerintahan yang program kebijakannya dekat dengan rakyat.

"Maka saya jelaskan kepada wartawan, nahi munkar itu bukan berarti oposisi, untuk memperbaiki kalau pemerintah yang programnya kebijaksanaannya merakyat, kami mendukung paling depan," katanya.

"Kalau kebijaksanaannya bertentangan dengan kepentingan rakyat kami paling depan juga, itulah kiai, ya, saya kira cukup dari saya silaturahmi ini," sambungnya.



(Angkasa Yudhistira)