Ridwan Kamil Undang Jokowi Hadiri Kampanye Akbar di Lapangan Banteng

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) mengaku sudah mengundang Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi), untuk hadir di kampanye akbarnya bersama Suswono.

Ridwan Kamil mengungkap, undangan tersebut sudah disampaikan, namun dia tidak bisa memastikan apakah Jokowi akan hadir pada acara yang digelar di Lapangan Banteng itu atau tidak.

"Belum tahu (hadir atau tidak), kalau diundang sudah, semua tokoh tokoh diundang masing-masing ya," kata RK saat ditemui di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2024).

Selain Jokowi, RK menjelaskan bahwa dirinya juga telah mengundang Sandiaga Uno dalam kampanye akbar kedua itu. Terlebih, Relawan Sandiaga Uno yang tergabung dalam Rumah Sandiuno Indonesia (RSI) mendeklarasikan dukungannya, untuk pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).

Di sisi lain, RK mengatakan beberapa pihak sudah diundang dalam kampanye akbar tersebut, namun dia tidak memerinci siapa saja tokoh tersebut.

"Pak Sandi Uno kemaren sudah diundang ya, dua mantab wagub kan ada di Koalisi kita, pak Jokowi juga sudah," katanya.

(Angkasa Yudhistira)