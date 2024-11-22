Jokowi Hadir di Kampanye Akbar RIDO

JAKARTA - Sekretaris Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Basri Baco mengungkapkan bahwa, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dipastikan hadir dalam kampanye akbar pasangan RIDO.

Diketahui, pasangan RIDO akan menggelar konser rakyat bertajuk "Satu1n Jakarta" di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu 23 November 2024, dan menandai hari terakhir masa kampanye Pilkada 2024.

"Bapak Presiden Jokowi sudah Insya Allah Confirmed hadir. Yang masih tentatif Pak SBY. Saat ini kita masih minta kepastiannya, karena Beliau masih ada kunjungan ke luar daerah," kata Basri Baco kepada wartawan, Kamis (21/11/2024).

Basri Baco mengungkap bahwa konser rakyat Satu1n Jakarta akan dimeriahkan oleh artis-artis ternama. Di antaranya adalah Raja Dangdut Rhoma Irama, Vierratale, Element, Vita Alvia, Jiung, Trio Macan, Selvi Aprilia dan banyak artis lainnya.

"Ada juga pesta kuliner makan gratis, yang disiapkan sebanyak 25 ribu porsi buat warga Jakarta," ungkap Basri.

Alasan mengusung tema Satu1n Jakarta, lanjut Basri, karena Jakarta merupakan kota multi etnis dari beragam daerah dan budaya.