HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Kembali Panggil Firli Bahuri Terkait Kasus Pemerasan SYL Pekan Depan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |16:22 WIB
Polda Metro Kembali Panggil Firli Bahuri Terkait Kasus Pemerasan SYL Pekan Depan
Filri Bahuri (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya masih terus memproses kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menjadwalkan akan memanggil kembali tersangka Firli Bahuri untuk pemeriksaan dalam rangka melengkapi berkas perkara.

“Telah diagendakan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka FB pada Minggu depan,” ujar Ade Safri kepada wartawan, Jumat (22/11/2024).

Kendati demikian, Ade Safri tidak menyebutkan secara pasti tanggal pemeriksaan terhadap tersangka maupun lokasi pemeriksaan akan dilaksanakan.

Hanya saja, tersangka Firli Bahuri kerap menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri sebagaimana penanganan kasus yang diasistensi juga oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri.

“Yang jelas minggu depan. Surat panggilan terhadap tersangka FB audah dikirimkan oleh penyidik hari Rabu, 20 November 2024. Untuk penanganan perkara dugaan Tipidkor sebagaimana Pasal 12e atau 12B atau Pasal 11 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP,” tuturnya.

 

