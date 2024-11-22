Dukungan Anies ke Pram-Rano Dinilai Akan Pengaruhi Swing Voter dari Kalangan Terdidik

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan secara terbuka mendukung pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub Jakarta. Dukungan Anies ini diprediksi akan mempengaruhi pemilih mengambang dari kalangan rasional dan terdidik untuk ikut memilih paslon nomor urut 3.



“Dukungan Anies Baswedan akan mendongkrak elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno. Peluang itu sangat terbuka karena berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, masih ada 23,8 persen yang belum menentukan pilihannya. Sebagian besar dari mereka ini pemilih rasional dan terdidik,” ujar Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024).

Hasil survei Litbang Kompas dilakukan pada 20-25 Oktober 2024 menunjukkan elektabilitas Pramono-Rano bersaing ketat dengan paslon Ridwan Kamil-Suswono. Elektabilitas Pram-Rano 38,3 persen dan RK-Suswono 34,6 persen, sementara Dharma Pongrekun-Kun Wardana terpaut cukup jauh di angka 3,3 persen.

Menurut Jamiludin, masuknya Anies berpotensi mempertebal selisih elektabilitas Pram-Rano dengan RK-Suswono. Sebab, dukungan Anies kepada Pram-Rano berpeluang dapat mempengaruhi pemilih rasional dan terdidik untuk memilih paslon yang didukungnya. Apalagi, jika kelompok yang belum menentukan pilihan itu adalah “Anak Abah”.

“Anak abah tentu akan memilih paslon yang didukung Anies. Jumlah mereka ini relatif banyak sehingga dapat mendongkrak elektabilitas Pram-Rano lebih signifikan,” sambung Jamiluddin.