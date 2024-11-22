Ridwan Kamil Didukung 18 Ormas di Jakarta, Optimistis 1 Putaran

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) mendapatkan dukungan dari 18 Ormas di Jakarta.

"Alhamdulillah hari ini simbolis dari kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh koalisi 18 ormas di jakarta," kata RK usai Deklarasi gabungan dan ulang tahun laskar merah putih di GOR Ciracas Jakarta Timur, Jumat (22/11/2024).

RK mengatakan, 18 ormas itu merupakan organisasi yang dibimbing langsung oleh Habib Usman Bin Yahya yang juga Ketua Relawan Keumatan (RK).

"18 ormas ini memang dibimbing secara langsung oleh habis usman bin yahya ulama Jakarta yang kita muliakan," katanya.

Dalam kegiatan itu, kata RK, para ormas juga telah melaporkan hasil kerjanya selama masa kampanye, mulai dari memperkenalkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), hingga program - programnya.

"Mereka sudah kerja kerja tadi sudah melaporkan kerja selama berkoalisi dan kerja-kerja akan dilakukan sampai sisa waktu. Yang hadir di sini rata-rata koordinator di wilayah wilayah kecamatan kelurahan RT RW," katanya.

"Mudah-mudahan dengan kerja-kerja 18 ormas sebagai bagian dari pemangku kepentingan jakarta itu bis menjadikan pasangan RIDO lebih optimis untuk bisa target menang satu putaran," sambungnya.



(Khafid Mardiyansyah)