Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cak Lontong Sebut 20.000 Orang Bakal Hadiri Kampanye Akbar Pramono-Rano Besok

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |18:15 WIB
Cak Lontong Sebut 20.000 Orang Bakal Hadiri Kampanye Akbar Pramono-Rano Besok
Cak Lontong Sebut 20.000 Orang Bakal Hadiri Kampanye Akbar Pramono-Rano Besok (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA -  Tim Pemenangan Calon Gubernur  dan Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung dan Rano Karno akan menggelar Kampanye Akbar terakhir di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu 23 November 2024, pagi.

"Kampanye Akbar Mas Pram dan Bang Doel akan dihadiri 20.000 orang pendukung dan masyarakat umum yang ingin bergembira bersama-sama,” kata Ketua Tim Pemenangan Mas Pram-Bang Doel, Lies Hartono atau akrab disapa Cak Lontong, dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024).

Cak Lontong mengatakan, kampanye akbar terakhir Mas Pram dan Bang Doel di Stadion Madya Senayan merupakan kampanye terakhir menjelang hari tenang Pilkada Jakarta 2024.  

“Kami akan membuat kampanye akbar terakhir ini se-bahagia mungkin, se-happy mungkin, se-tertib mungkin dan tentu saja se-meriah mungkin,” ujarnya 

Menurut dia, konsep dari kampanye akbar terakhir ini tetap sesuai dengan pesan paslon, yaitu membawa kebahagiaan bagi warga Jakarta.

"Setiap kampanye yang kami gelar di mana pun dan apapun bentuk kegiatannya, baik besar, sedang atau pun kecil, kami tetap ingin membawa kebahagiaan bagi warga Jakarta,” kata Cak Lontong.

Cak Lontong menjelaskan, kampanye akbar Pramono-Rano terbuka untuk umum, siapa saja boleh hadir tanpa kecuali.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172978//pemerintah-Graz_large.jpg
Kompak! Pramono-Doel Suarakan Jaga Jakarta di Arena CFD Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/33/3155349//cak_lontong-BKuF_large.JPG
Lebih Enjoy Melawak atau Main Film? Ini Jawaban Cak Lontong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/33/3155343//cak_lontong-qytD_large.JPG
Jadi Komisaris Ancol, Cak Lontong Tak Mau Merasa Paling Pintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/338/3149315//pramono_dan_rano_saat_berjoget_usai_upacara_hut_ke_498_jakarta-zZ47_large.jpg
Pramono-Doel Asyik Berjoget Usai Upacara HUT Ke-498 Jakarta di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148811//perindo-RZtm_large.jpg
Hadiri Pembukaan PRJ 2025, Sekjen AYP: Perindo Solid Dukung Pramono-Doel Wujudkan Jakarta Ramah dan Berbudaya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/338/3141937//pram_rano-8hI7_large.jpg
Jelang 100 Hari Pram-Rano, DPRD DKI: Programnya Sesuai Arah dan Strategi Konkret
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement