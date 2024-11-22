Cak Lontong Sebut 20.000 Orang Bakal Hadiri Kampanye Akbar Pramono-Rano Besok

Cak Lontong Sebut 20.000 Orang Bakal Hadiri Kampanye Akbar Pramono-Rano Besok (Foto : MNC Media)

JAKARTA - Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung dan Rano Karno akan menggelar Kampanye Akbar terakhir di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu 23 November 2024, pagi.

"Kampanye Akbar Mas Pram dan Bang Doel akan dihadiri 20.000 orang pendukung dan masyarakat umum yang ingin bergembira bersama-sama,” kata Ketua Tim Pemenangan Mas Pram-Bang Doel, Lies Hartono atau akrab disapa Cak Lontong, dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024).

Cak Lontong mengatakan, kampanye akbar terakhir Mas Pram dan Bang Doel di Stadion Madya Senayan merupakan kampanye terakhir menjelang hari tenang Pilkada Jakarta 2024.

“Kami akan membuat kampanye akbar terakhir ini se-bahagia mungkin, se-happy mungkin, se-tertib mungkin dan tentu saja se-meriah mungkin,” ujarnya

Menurut dia, konsep dari kampanye akbar terakhir ini tetap sesuai dengan pesan paslon, yaitu membawa kebahagiaan bagi warga Jakarta.

"Setiap kampanye yang kami gelar di mana pun dan apapun bentuk kegiatannya, baik besar, sedang atau pun kecil, kami tetap ingin membawa kebahagiaan bagi warga Jakarta,” kata Cak Lontong.

Cak Lontong menjelaskan, kampanye akbar Pramono-Rano terbuka untuk umum, siapa saja boleh hadir tanpa kecuali.