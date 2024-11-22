Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anies Baswedan: 30 Tahun Saya Mengenal Pramono Anung, Tegas tapi Tenang

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |18:22 WIB
Anies Baswedan: 30 Tahun Saya Mengenal Pramono Anung, Tegas tapi Tenang
Anies bilang sudah mengenal Pramono sejak 30 tahun lalu sebagai sosok yang tegas tapi tenang (Foto : Okezone)
JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengkampanyekan secara langsung pasangan calon nomor urut tiga, Pramono Anung dan Rano Karno kepada warga Kapuk Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (22/11/2024). Dalam kampanyenya, Anies mengungkap sosok Pramono kepada warga.

Anies menyampaikan dirinya sudah mengenal Pramono sejak 30 tahun lalu. Dia mengatakan bahwa Pramono memiliki pengalaman yang sangat panjang.

"Dan sejak 30 tahun yang lalu saya kenal (Pramono Anung) sebagai seseorang yang matang, stabil. Pengalamannya luas. Kita ingin Jakarta gubernurnya yang tegas tapi tenang, tegas tapi matang. Dan yang nggak kalah penting Gubernur yang berpihak sama yang lemah, berpihak sama yang kecil, betul tidak?," kata Anies kepada warga.

Anies menyebut, Pramono dan Rano Karno telah berkomitmen untuk berfokus terhadap program-program Rakyat kecil. Paslon nomor urut tiga ini, kata dia, ingin masyarakatnya bisa naik kelas.

"Nah kalau mau jadi besar, kita harus punya Gubernur yang tepat. Saya kenal beliau sudah panjang. Karena itu, saya sering katakan ketika menyatakan memilih Mas Pram itu bukan eksperimen, bukan coba-coba. Tapi udah tahu rekam jejaknya dan keberpihakan kepada rakyat kecil," ujarnya.

Menurut dia, keberpihakan terhadap rakyat kecil sangat penting sekali.  Karena, jika tidak ada yang berpihak, maka tak ada yang dapat membela kepentingan mereka.

"Jadi bagi rakyat Jakarta yang ingin pemerintahnya membela rakyat kecil, yang ingin membela mereka yang hari ini masih sulit hidupnya. Kita pilih nomor? (Tiga) angkat tangannya," tutur Anies sambil mengangkat tiga jarinya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
