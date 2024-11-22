Pentolan Kelompok Tawuran di Bogor Ditangkap, Polisi Sita Sabu-Sabu Hingga Jaket Lapis Baja

BOGOR - Polisi menangkap pentolan kelompok tawuran yang bernama Tim Ogah Mundur (TOM) di wilayah Kota Bogor. Tersangka berinisial UK (29) itu ditangkap atas kepemilikan narkotika jenis sabu.

"Ada kasus yang ditangani Unit Narkoba yaitu inisial UK ketua dari kelompok tawuran TOM. Dari tersangka diamankan barang bukti sabu 29,13 gram bruto," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kepada wartawan, Jumat (22/11/2024).

Lalu, polisi melakukan penggeledahan di dalam kontrakannya dan ditemukan berbagai jenis senjata tajam berupa cerulit, klewang, samurai dan pisau.