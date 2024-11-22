Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pentolan Kelompok Tawuran di Bogor Ditangkap, Polisi Sita Sabu-Sabu Hingga Jaket Lapis Baja

Jum'at, 22 November 2024 |19:17 WIB
Pentolan Kelompok Tawuran di Bogor Ditangkap, Polisi Sita Sabu-Sabu Hingga Jaket Lapis Baja
Pentolan Tawuran di Bogor
A
A
A

BOGOR - Polisi menangkap pentolan kelompok tawuran yang bernama Tim Ogah Mundur (TOM) di wilayah Kota Bogor. Tersangka berinisial UK (29) itu ditangkap atas kepemilikan narkotika jenis sabu.

"Ada kasus yang ditangani Unit Narkoba yaitu inisial UK ketua dari kelompok tawuran TOM. Dari tersangka diamankan barang bukti sabu 29,13 gram bruto," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kepada wartawan, Jumat (22/11/2024).

Lalu, polisi melakukan penggeledahan di dalam kontrakannya dan ditemukan berbagai jenis senjata tajam berupa cerulit, klewang, samurai dan pisau. 

Telusuri berita news lainnya
