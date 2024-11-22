Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

PBB Jakarta Siap Menangkan RIDO Satu Putaran, Siapkan Kader Jaga TPS

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |19:37 WIB
PBB Jakarta siap menangkan RIDO satu putaran (Foto : MNC Media)
JAKARTA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Jakarta bakal menempatkan kadernya di setiap tempat pemungutan suara (TPS) di hari pencoblosan pada 27 November 2024. Hal ini dilakukan agar suara pasangan Ridwan Kamil-Suswono sesuai.

"Kami sudah menaruh seluruh kader kita se DKI Jakarta yang ada di 15.000 lebih TPS, itu kita tempatkan kader minimal satu untuk memastikan pasangan RK-Suswono ini mempunyai suara yang bulat di tiap TPSnya," kata Ketua DPW PBB DKI Jakarta, Saeful kepada wartawan, Jumat (22/11/2024).

Saeful juga berkomitmen PBB akan tetap solid untuk memenangkan pasangan yang dikenal dengan sebutan RIDO itu. Di sisa waktu kampanye ini, kader PBB akan tetap bergerak dari pintu ke pintu untuk mensosialisasikan program Ridwan Kamil-Suswono.

"Imbauan dari Pak Wagub kita, beliau menyampaikan untuk seluruh kader PBB untuk tetap solid dan juga menyampaikan seluruh program-program dari pasangan RIDO ke masyarakat," tuturnya.

Ia juga mengatakan bukan tanpa alasan harus mendukung RK-Suwono untuk memimpin Jakarta. Menurutnya, setiap program yang dipersiapkan pasangan itu bakal langsung menyentuh masyarakat.

"Program-program yang saat ini sudah disampaiikan RK-Suswono adalah program yang nantinya kana dirasakan langsung oleh masyarakat Jakarta," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
