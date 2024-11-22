Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Survei Pilkada Bekasi: Tri Adhianto-Harris Bobihoe Kian Melejit di Kalangan Gen Z

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |19:47 WIB
Survei Pilkada Bekasi: Tri Adhianto-Harris Bobihoe Kian Melejit di Kalangan Gen Z
Survei Pilkada Bekasi (foto: Okezone)
JAKARTA - Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium (LPMM) merilis hasil survei terkait arah suara Gen Z dan Milenial Kota Bekasi pada Pilwakot Bekasi 2024. Hasilnya, nama pasangan Tri Adhianto-Abdul Harris Bobihoe kian melejit di kalangan tesebut. 

Direktur LPMM, Alamsyah Wijaya mengatakan, di Kota Bekasi tercatat jumlah milenial dan Generasi Z mendominasi sebagai pendaftar pemilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi.

"Pemilih anak muda cukup banyak, sebanyak 56 persen di Kota Bekasi. Dengan milenial dan gen Z itu hampir 56 persen dan cukup banyak menentukan perolehan suara," kata Alamsyah dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024).

Dikatakannya, sambung dia, dari total 1.828.740 pemilih pada Pilwakot Bekasi sebanyak 1.024.094 adalah pemilih dari Gen Z dan Milenial. Tentu saja, sangat menarik bagi LPMM melakukan penelitian tentang Arah suara Gen Z dan Milenial jelang Pilkada Kota Bekasi.

Diungkapkan, penelitian ini melibatkan pemilih 780 Gen Z dan 860 Milenial yang merupakan warga Kota Bekasi. Penelitian dilakukan sejak 12-19 November 2024 di 56 kelurahan secara proposional.

Pengambilan sample survei mengunakan Metode multistage random Sampling. Sementara hasil survei ini ada pada Margin of Error yang berkisar kurang lebih 2,37% pada Tingkat Kepercayaan 95%.

 

      
