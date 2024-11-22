Forum Komunitas Nelayan Muara Angke Deklarasikan Dukungan ke Pasangan RIDO

JAKARTA - Cawagub Jakarta nomor urut 1, Suswono berdialog eko kultural dengan warga dan nelayan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat (22/11/2024). Dalam kesempatan itu, Forum Komunitas Nelayan Muara Angke pun menyampaikan dukungannya pada pasangan RIDO.

Adapun deklarasi dukungan terhadap pasangan Cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO tersebut dipimpin oleh Ketua Forum Komunitas Nelayan Muara Angke, Diding Setiawan diikuti oleh ratusan warga dan nelayan yang ada di Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Mereka juga bakal turut bergerak memenangkan pasangan RIDO di wilayah Muara Angke.

"Melakukan sosialisasi dan kampanye tuk memperkenalkan program-program unggulan yang akan diusung pasangan RIDO. Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan memberikan suara tuk pasangan RIDO nomor urut 1," ujar Diding Setiawan saat membacakan deklarasi dukungan tersebut.

"Menggalang dukungan dari berbagai kalangan tuk memperkuat posisi pasangan RIDO sebagai calon pemimpin daerah khusus Jakarta periode 2025-2030," tutur Ketua Forum Komunitas Nelayan Muara Angke itu lagi.