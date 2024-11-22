Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pilkada Kota Depok 2024, Pasangan Imam-Ririn Berpotensi Pertahankan Dominasi PKS

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |21:21 WIB
Pilkada Kota Depok 2024, Pasangan Imam-Ririn Berpotensi Pertahankan Dominasi PKS
Pasangan Imam-Ririn Berpotensi Pertahankan Dominasi PKS/Antara
A
A
A

JAKARTA – Voxpol Center Research and Consulting merilis hasil surveinya di Pilkada Kota Depok 2024. Hasilnya, pasangan Imam Budi Hartono – Ririn Farabi A. Rafiq unggul dari pesaingnya Supian Suri – Chandra Rahmansyah.

Imam Budi Hartono dan pasangannya Ririn Farabi A. Rafiq meraih elektabilitas 51,7%, sementara  pasangan Supian Suri – Chandra Rahmansyah meraih 16,8%

“Keunggulan pasangan Imam Budi Hartono – Ririn Farabi A. Rafiq jika di breakdown lebih dalam tersebar merata hampilr di semua wilayah,” tulis keterangan dari Voxpol Center Research and Consulting, Jumat (22/11/2024).

Hal ini tercermin dari peta sebaran 11 kecamatan yang ada di kota Depok yang menempatkan pasangan Imam Budi Hartono – Ririn Farabi A. Rafiq unggul di 8 kecamatan.

Pasangan Imam Budi Hartono – Ririn Farabi A. Rafiq hanya kalah tipis di 3 kecamatan yang berhasil dimenangkan oleh pasangan Supian Suri – Chandra Rahmansyah. Namun 3 wilayah ini berpotensi menjadi rebutan antar pasangan mengingat soliditas partai dan relawan masing-masing kandidat.

“Melihat peta dan sebaran dukungan berdasarkan basis wilayah ini jika disikapi dengan strategi yang cermat dan tepat maka tidak mustahil pasangan Imam Budi Hartono – Ririn Farabi A. Rafiq akan meraih kemenangan dan berpotensi mempertahankan dominasi PKS di Kota Depok,” demikian isi keterangan rilis tersebut.

Sekadar diketahui, survei ini diselenggarakan oleh Voxpol Center Research and Consulting pada 02-11 November 2024 menggunakan metode multistage random sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) sebesar ± 4,00% pada tingkat kepercayaan 95%.

 

