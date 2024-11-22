3 RT dan 2 Ruas Jalan Tergenang Imbas Hujan di Jakarta

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 3 RT dan dua ruas jalan terendam banjir imbas hujan deras yang terjadi di Jakarta.

“BPBD mencatat genangan saat ini masih 3 RT atau 0.009% dari 30.772 RT dan Jalan tergenang mengalami Kenaikan 1 Ruas Jalan Tergenang menjadi 2 Ruas Jalan Tergenang yang ada di wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan saat dikonfirmasi Jumat (22/11/2024).

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Barat terdapat 3 RT yang terdiri dari:

- Kelurahan Joglo

- Jumlah: 3 RT

- Ketinggian: 50 s.d 70 cm

- Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Sementara untuk 2 ruas jalan yang tergenang yakni:

1. Jalan Ciledug Raya, Kelurahan Cipulir, Jakarta Selatan dengan ketinggian 50 cm

2. Jalan Swadarma, Kelurahan Ulujami, Jakarta Selatan dengan ketinggian 40 cm

Yohan menuturkan BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat.