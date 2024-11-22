Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 RT dan 2 Ruas Jalan Tergenang Imbas Hujan di Jakarta

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |21:24 WIB
3 RT dan 2 Ruas Jalan Tergenang Imbas Hujan di Jakarta
Banjir Jakarta
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 3 RT dan dua ruas jalan terendam banjir imbas hujan deras yang terjadi di Jakarta.

“BPBD mencatat genangan saat ini masih 3 RT atau 0.009% dari 30.772 RT dan Jalan tergenang mengalami Kenaikan 1 Ruas Jalan Tergenang menjadi 2 Ruas Jalan Tergenang yang ada di wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan saat dikonfirmasi Jumat (22/11/2024).

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Barat terdapat 3 RT yang terdiri dari:
- Kelurahan Joglo
- Jumlah: 3 RT
- Ketinggian: 50 s.d 70 cm
- Penyebab: Curah Hujan Tinggi 

Sementara untuk 2 ruas jalan yang tergenang yakni: 

1. Jalan Ciledug Raya, Kelurahan Cipulir, Jakarta Selatan dengan ketinggian 50 cm

2. Jalan Swadarma, Kelurahan Ulujami, Jakarta Selatan dengan ketinggian 40 cm

Yohan menuturkan BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186628//banjir-Zwv5_large.jpg
Prabowo Kirim 17 Starlink Pulihkan Akses Komunikasi Terputus di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186609//jalan_terputus_akibat_banjir-bUcD_large.jpg
Sejumlah Jalan Terputus Akibat Banjir dan Longsor yang Melanda Aceh–Sumut, Ini Daftarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186616//presiden_prabowo_subianto-y2U1_large.jpg
Prabowo Pantau Ketat Situasi Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186589//kepala_bnpb_letjen_tni_suharyanto-OkTN_large.jpeg
Update Bencana Aceh–Sumut–Sumbar: 174 Orang Meninggal dan 79 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186578//banjir_di_solok-iWwf_large.jpeg
Update Longsor dan Banjir di Sumbar: 23 Orang Meninggal, 3.900 KK Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186575//banjir_di_serdang_bedagai-grVl_large.jpeg
Update: 116 Orang Meninggal Akibat Banjir dan Longsor di Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement