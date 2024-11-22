Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramai-Ramai Eks Relawan Anies-Sandi Sampaikan Dukungan ke Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta 2024

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |21:49 WIB
Ramai-Ramai Eks Relawan Anies-Sandi Sampaikan Dukungan ke Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta 2024
Relawan Anies
A
A
A

JAKARTA - Eks relawan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno di tahun 2017 silam ramai-ramai menyatakan dukungannya pada pasangan Cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024.

Pada Jumat (22/11/2024) di kawasan Kemang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ratusan eks relawan Anies-Sandi di tahun 2017 silam berkumpul. Mereka lantas menyampaikan dukungannya pada pasangan RIDO.

"Visi-misi pak Ridwan Kamil-Suswono sangat menyentuh masyarakat, ini akan memudahkan masyarakat Jakarta kembali ke hakikatnya, yaitu maju kotanya, bahagia warganya. Maka itu, kami eks relawan Anies-Sandi mendukung pak Ridwan Kamil-Suswono untuk Jakarta yang lebih maju kotanya, bahagia warganya," ujar eks Ketum salah satu organ relawan Anies-Sandi, Erick Jayanti Laras pada wartawan, Jumat (22/11/2024).

Visi-misi pasangan RIDO menyentuh warga Jakarta sehingga keduanya patut memimpin kota Jakarta kelak. Maka itu, eks relawan Anies-Sandi di tahun 2017 silam mendeklarasikan dukungannya pada Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta 2024. Para relawan tersebut terdiri dari banyak elemen, diantaranya bekas relawan KJT, YAM1, hingga M16.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179536//atalia-biOz_large.jpg
Atalia Ungkap, dalam Setiap Kebersamaan Pasti Berani untuk Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179532//atalia-CE8w_large.jpg
Atalia Ridwan Kamil: Sejatinya Setiap Insan Pasti Pernah Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179095//lisa_mariana-JtI0_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079//viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement