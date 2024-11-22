Ramai-Ramai Eks Relawan Anies-Sandi Sampaikan Dukungan ke Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta 2024

JAKARTA - Eks relawan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno di tahun 2017 silam ramai-ramai menyatakan dukungannya pada pasangan Cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024.

Pada Jumat (22/11/2024) di kawasan Kemang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ratusan eks relawan Anies-Sandi di tahun 2017 silam berkumpul. Mereka lantas menyampaikan dukungannya pada pasangan RIDO.

"Visi-misi pak Ridwan Kamil-Suswono sangat menyentuh masyarakat, ini akan memudahkan masyarakat Jakarta kembali ke hakikatnya, yaitu maju kotanya, bahagia warganya. Maka itu, kami eks relawan Anies-Sandi mendukung pak Ridwan Kamil-Suswono untuk Jakarta yang lebih maju kotanya, bahagia warganya," ujar eks Ketum salah satu organ relawan Anies-Sandi, Erick Jayanti Laras pada wartawan, Jumat (22/11/2024).

Visi-misi pasangan RIDO menyentuh warga Jakarta sehingga keduanya patut memimpin kota Jakarta kelak. Maka itu, eks relawan Anies-Sandi di tahun 2017 silam mendeklarasikan dukungannya pada Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta 2024. Para relawan tersebut terdiri dari banyak elemen, diantaranya bekas relawan KJT, YAM1, hingga M16.