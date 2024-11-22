Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pjs Walkot Tangsel Tabrani: Tugas dan Amanah yang Diberikan Telah Tuntas!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |21:55 WIB
Pjs Walkot Tangsel Tabrani: Tugas dan Amanah yang Diberikan Telah Tuntas!
Pjs Walkot Tangsel Tabrani: Tugas dan Amanah yang Diberikan Telah Tuntas!
A
A
A

CIPUTAT– Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Tangerang Selatan Tabrani resmi melepas masa tugasnya dalam acara Pelepasan Purna Tugas yang digelar di Ruang Blandongan, Puspemkot Tangsel, Jumat (22/11/2024).

Masa jabatan yang dimulai pada 23 September 2024 kini telah berakhir, dan Tabrani menyampaikan rasa syukur serta refleksi atas pencapaian selama dua bulan menjabat. 

"Dalam SK Kemendagri, saya ditugaskan menjalankan empat tugas utama, dan Insya Allah semuanya telah saya laksanakan dengan maksimal bersama teman-teman semua di sini," ujar Tabrani.

Dikatakannya, tugas tersebut mencakup menjaga ketertiban dan keamanan, memfasilitasi pelaksanaan Pilkada, serta menjalankan roda pemerintahan selama masa cuti di luar tanggungan Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan.

"Selama menjalankan tugas ini saya lebih memikirkan prioritas saya yakni menjalankan amanah menjaga stabilitas dan pelayanan masyarakat," tegasnya. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tangsel Bambang Noertjahyo memberikan apresiasi kepada Tabrani dalam menjalankan amanah yang diberikan.

"Dua bulan ini bukan waktu yang panjang, tapi Pak Tabrani berhasil membawa ritme kerja dengan penuh totalitas di tengah suasana Pilkada serentak, pelayanan masyarakat tetap terjaga dengan baik," ujar Bambang. 

Bambang juga mengakui bahwa waktu dua bulan bukanlah durasi ideal untuk menyelaraskan ritme kerja, namun dedikasi Tabrani menjadi teladan bagi seluruh jajaran.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183884//siswa_smp_tewas_usai_dibully-KELO_large.jpg
Siswa SMP Tangsel yang Diduga Dibully Meninggal, 6 Orang Saksi Diperiksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3178104//pelaku_penyekapan-LauK_large.jpg
Terungkap! Pelaku Penyekapan di Tangsel Ternyata Mantan Prajurit TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177157//kabid_humas_polda_metro_jaya_brigjen_pol_ade_ary_syam_indradi-YVuF_large.jpg
Airsoft Gun Ditemukan di Lokasi Penyekapan Tangsel, Polisi Lakukan Pendalaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177133//penangkapan_pelaku_penyekapan-kZGs_large.jpg
9 Orang Ditangkap Terkait Dugaan Penyekapan di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175478//gedung_nucleus_di_pondok_aren_meledak-efmz_large.jpg
Gedung Nucleus di Pondok Aren Meledak, Dinding Roboh hingga Material Berserakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164823//perindo-VWdu_large.jpg
Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen Menangkan Pilgub Papua, Partai Perindo: Wujudkan Masyarakat Maju, Inklusif dan Sejahtera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement