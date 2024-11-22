Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Relawan Anies Gelar Rapat Akbar Warga Kampung se-Jakarta Dukung RK-Suswono

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |21:55 WIB
Relawan Anies Gelar Rapat Akbar Warga Kampung se-Jakarta Dukung RK-Suswono
Rapat Akbar Warga Kampung se-Jakarta Dukung RK-Suswono (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Keputusan Anies Baswedan mendukung Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta ternyata tak menjamin semua pendukungnya, alias Anak Abah bakal mengikuti untuk memilih paslon dari PDIP itu. Tak hanya netizen di media sosial yang menyayangkan keputusan itu, banyak juga para relawan yang notabene pendukung Anies memilih berbeda pilihan dengan mantan Gubernur Jakarta itu.

Bahkan saat Anies tengah mendampingi Pramono Anung blusukan di Cengkareng, Jakarta Barat, sejumlah relawannya justru menggelar rapat akbar dan menyatakan solid mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

Hal itulah yang dilakukan sejumlah perwakilan Warga Kampung Kota bersama relawan Abdi Rakyat yang menyatakan mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Total ada 22 perwakilan warga kampung dari lima wilayah di Jakarta yang tergabung bersama relawan Abdi Rakyat ini. Diantaranya, warga Kampung Kalijodo Pejagalan, Kampung Tanah Merah, Kampung Gaji Baru, dan sejumlah kampung lainnya.

Mereka bahkan telah membuat kontrak politik dengan pasangan RK-Suswono, dimana ada 4 poin yang ingin bisa dipenuhi oleh pasangan dari KIM Plus itu. Salah satu poin kontrak politik yang telah ditandatangani oleh Ridwan Kamil yakni memenuhi perlindungan hak Warga Kampung Kota yakni membuka ruang dialog dan diskusi serta keterlibatan warga untuk kolaborasi berkelanjutan.

 

Halaman:
1 2
      
