RK Komitmen Jadi Pemimpin untuk Semua Agama, Bakal Berikan Kenyamanan untuk Ibadah

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) berkomitmen menjadi pemimpin yang adil untuk semua agama, tanpa terkecuali.

Hal itu diungkap RK saat menjadi pembicara di 'Nation's Builder Dinner Gathering - Shaping Tomorrow City: Collabration Conection, Call to Action' di Grand The Leaf Chinese Cuisin PIK 2.

"Semua agama, kristen, katolik dan kepercayaan (lain) agar mereka terjamin dalam beribadahnya, difasilitasi rumah ibadahnya, dimudahkan perizinannya, dan sebagainya," kata RK di lokasi, Jumat (22/11/2024) malam.