Komunitas Masyarakat Kelas Menengah Jakarta Dukung Pramono-Rano di Pilgub 2024

JAKARTA - Komunitas @dikelastengah menyambangi kediaman Pramono Anung untuk memberikan 3 paket dukungan sebagai representasi kebijakan Mas Pramono dan Bang Doel untuk Jakarta. Harapannya kebijakan pro kelas menengah ini bisa terealisasi di masa kepemimpinan Pramono Anung - Rano Karno.

“Sudah saatnya warga kelas menengah di Jakarta berpartisipasi dalam politik dan memobilisasi kepentingannya menjadi kekuatan politik,” ujar Aditya Halimawan dari Komunitas @dikelastengah, Jumat (22/11/2024).

Aditya merasa bahwa secara paradigma kebijakan dan keberpihakan, Pramono-Rano lebih siap dan memberikan ruang yang terbuka untuk semua.

“Kami perlu dan harus berpihak agar ada pemimpin yang mampu menjalankan mandat rakyat dengan serius dan terealisas,” ujarnya.

“Selain itu, catatan kebijakan yang kami buat dapat menjadi referensi bagi Gubernur dan Wakil Gubernur mendatang dalam merumuskan kebijakan,”tandasnya.

Tiga paket dukungan tersebut yang pertama adalah E-Money Rp0 kelas menengah sebagai representasi transportasi umum gratis untuk 15 golongan.

Kedua, miniatur Transjabodetabek sebagai pengembangan transportasi publik terintegrasi, uplevel of Transjakarta.