Korsleting Listrik, 5 Rumah di Muara Bahari Tanjung Priok Hangus Terbakar

JAKARTA - Sebanyak lima rumah tinggal di Jalan Kampung Muara Bahari Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dilanda kebakaran. Kebakaran dipicu adanya korsleting listrik pada salah satu rumah.

Kasie Ops Sudin Damkar Jakarta Utara, Gatot Sulaeman mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat (22/11) malam. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan kebakaran pada pukul 20.05 WIB langsung terjun ke lokasi.

“Asal muasal terjadi korsleting listrik dan memunculkan percikan api,” kata Gatot dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024).