Komitmen Jaga Keberagaman, Ridwan Kamil: Sudah 10 Tahun Saya Lakukan

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) terus mengulangi dan menegaskan bahwa dirinya berkomitmen, untuk menjaga keberagaman.

Bahkan, kata RK, hal itu sudah dia lakukan jauh sebelum mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta. Yakni saat dirinya masih menjabat Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung.

"Ya terima kasih, hari ini ditempat ini, di muara karang ini kita menandatangani kontrak politik lah ya tentang menjaga keberagaman, menjaga kepancasilaan," kata RK pada Acara Bersatu dalam Keberagaman untuk Jakarta Bersama di Batavia PIK, Jakarta Utara, Jumat (22/11/2024) malam

"Saya sudah 10 tahun melakukan hal yang ditandatangani tadi tapi karena diyakini harus ada sesuatu yang mungkin menguatkan dalam bentuk tertulis tentulah saya lakukan," sambungnya.