HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suswono Ajak Warga Jakarta Hadiri Kampanye Akbar Pasangan RIDO di Lapangan Banteng

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |23:17 WIB
Suswono Ajak Warga Jakarta Hadiri Kampanye Akbar Pasangan RIDO di Lapangan Banteng
Suswono
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO bakal menggelar kampanye akbar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 23 November 2024 esok. Suswono pun mengajak warga Jakarta untuk datang memeriahkan.

"Besok akan ada kampanye akbar terakhir mengakhiri masa kampanye di Lapangan Banteng, dengan judul Pesta Rakyat. Jadi, silahkan bagi mereka yang punya waktu tuk datang di Lapangan Banteng besok jam 13.00 sampai selesai," ujarnya pada wartawan, Jumat (22/11/2024).

Menurut Cawagub Jakarta nomor urut 1 itu, siapapun boleh datang ke agenda kampanye akbar pasangan RIDO tersebut. Berbagai kegiatan menghibur untuk warga pun bakal digelar, salah satunya konser musik.

"Kami harapkan bisa kita ramaikan ada konser yang InsyaAllah menghiburlah disamping ada pidato-pidato politik," tuturnya.

Suswono menambahkan, dalam kegiatan tersebut, berbagai tokoh besar pun bakal datang, mulai dari tokoh politik hingga lainnya. Adapun dalam kampanye tersebut, sekaligus menandakan semua partai yang tergabung dalam KIM Plus solid mendukung pasangan Cagub-cawagub Jakarta nomor urut 2, Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta 2024.

"Partai Politik pasti, tadi saja saya juga baru datang di acaranya PBB, jadi sejauh ini orang mengasosiasikan partai koalisi tak solid itu tak benar karena saya juga sudah keliling ke banyak partai, mereka tetap mendukung sepenuhnya tuk kemenangan RIDO. Pasti (tokoh yang hadir) besar-besar, berbobot juga," katanya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
