Tegas Dukung RK, Maruarar Sirait: Bukan yang Lain

JAKARTA - Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait menegaskan bahwa dirinya mendukung pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), bukan pasangan lain.

"Saya clear kan, saya jelaskan hanya mendukung Ridwan kamil. tidak mendukung yang lain," kata pria yang akrab disapa Ara usai acara Nation's Builder Dinner Gathering - Shaping Tomorrow City: Collabration Conection, Call to Action' di Grand The Leaf Chinese Cuisin PIK 2, Jumat (22/11/2024) malam.

Menurutnya, Jakarta memerlukan sosok yang berpengalaman dan mempunyai track record dalam memimpin kota.

Ara menilai, untuk membangun kota sebesar Jakarta tidak butuh banyak teori, namun memerlukan tokoh seperti Ridwan Kamil, yang telah berpengalaman menjadi Gubernur Jawa Barat, dan Wali Kota Bandung.