Antisipasi Tawuran di Jakarta, Begini Strategi Pasangan Ridwan Kamil-Suswono

JAKARTA - Cawagub Jakarta, Suswono merespon tentang aksi tawuran yang terjadi di Duren Sawit, Jakarta Timur kemarin malam hingga memakan korban jiwa. Sejatinya, persoalan tawuran di Jakarta menjadi salah satu perhatian pasangan Cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO untuk diselesaikan.

"Makanya kita salah satu itu (jadi perhatian pasangan RIDO), kita akan identifikasi daerah yang suka tawuran, itu mana dengan mana. Kalau itu berdekatan, maka kita akan adakan semacam festival bulanan," ujar Suswono pada wartawan, Jumat (22/11/2024).

Menurut Cawagub Jakarta itu, dia sangat prihatin atas tawuran antarwarga yang terjadi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur kemarin malam hingga memakan korban jiwa. Maka itu, salah satu solusi yang ditawarkan pasangan RIDO kelak dengan membuat festival bulanan di wilayah rawan aksi tawuran.

"Tujuannya kayak pasar malam atau pasar seni gitu yah, nanti masyarakat bisa membentuk panitia bersama. Daerah suka tawuran, nanti kita bikin acara festival bersama, panitia bersama, pasti kan ada interaksi," tuturnya.

Suswono menerangkan, festival tersebut panitianya diisi oleh dua warga yang kerap tawuran. Nantinya, bakal ada pula UMKM dari warga lokal hingga menampilkan seni atau budaya yang ada di wilayah tersebut.

Tujuannya, kata dia, agar dua warga yang bertikai bisa saling berinteraksi dengan baik hingga tercipta suasana keakraban. "Dari situ mudah-mudahan UMKM juga bisa jual dagangannya disitu, kemudian yang punya sanggar seni bisa tampil disitu, sehingga keakraban antar warga akan terbentuk, itu salah satu dari terobosan," terangnya.