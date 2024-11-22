Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dukung RIDO, Maruarar Sirait Sebut Jakarta Butuh Sosok yang Berpengalaman dalam Memimpin Kota

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |23:45 WIB
JAKARTA - Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai bahwa membangun kota sebesar Jakarta tidak hanya dengan banyak teori, namun juga memerlukan sosok yang berpengalaman dalam memimpin kota.

Maruarar Sirait pun melihat sosok itu ada di pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Terutama Ridwan Kamil (RK), yang telah berpengalaman sebagai Gubernur Jawa Barat, dan Wali Kota Bandung.

"Jakarta ini jangan spekulasi, harus orang yang sudah matang sudah berproses walikota gubernur," kata pria yang akrab disapa Ara usai acara Nation's Builder Dinner Gathering - Shaping Tomorrow City: Collabration Conection, Call to Action' di Grand The Leaf Chinese Cuisin PIK 2, Jumat (22/11/2024) malam.

Hal itu juga, yang membuat Ara mantap mendukung pasangan RIDO, selain karena mampu menjadi pemimpin yang adil bagi semua kelompok dan golongan, RIDO juga berpengalaman dalam membangun kota.

