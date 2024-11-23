Besok Prabowo Tiba di Tanah Air Setelah Kunjungan ke Sejumlah Negara

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada besok, Minggu 24 November 2024. Ketibaan orang nomor satu di Indonesia itu setelah melakukan lawatan ke sejumlah negara.

“(Tanggal) 24 (November) saya sudah di Jakarta,” ujar Prabowo dari keterangan video yang diterima di sela kunjungan kerja di London, Inggris, dikutip Sabtu (23/11/2024).

Saat ini, Prabowo masih berada di London, Inggris, untuk menghadiri beberapa agenda yang menunggunya. Bahkan, Prabowo sebelumnya telah memenuhi undangan Raja Charles III hingga Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer.

Mantan Danjen Kopassus ini akan melanjutkan perjalanan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) pada hari ini, 23 November 2024.

Prabowo sebelumnya mengatakan bahwa kunjungannya ke Abu Dhabi akan membicarakan banyak hal sebagai terutama sebagai dua negara sahabat yang dekat.

“Ya antara dua negara sahabat yang sangat dekat ya pasti, banyak yang dibahas,” kata Prabowo.

“Saya diterima di Abu Dhabi tanggal 23 (November), langsung pulang,” pungkasnya.