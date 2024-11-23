Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Besok Prabowo Tiba di Tanah Air Setelah Kunjungan ke Sejumlah Negara

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |07:35 WIB
Besok Prabowo Tiba di Tanah Air Setelah Kunjungan ke Sejumlah Negara
Prabowo bertemu PM Inggris Keir Starmer. (Dok gov.uk)
A
A
A

JAKARTA  - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada besok, Minggu 24 November 2024. Ketibaan orang nomor satu di Indonesia itu setelah melakukan lawatan ke sejumlah negara.

“(Tanggal) 24 (November) saya sudah di Jakarta,” ujar Prabowo dari keterangan video yang diterima di sela kunjungan kerja di London, Inggris, dikutip Sabtu (23/11/2024).

Saat ini, Prabowo masih berada di London, Inggris, untuk menghadiri beberapa agenda yang menunggunya. Bahkan, Prabowo sebelumnya telah memenuhi undangan Raja Charles III hingga Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer.

Mantan Danjen Kopassus ini akan melanjutkan perjalanan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) pada hari ini, 23 November 2024.

Prabowo sebelumnya mengatakan bahwa kunjungannya ke Abu Dhabi akan membicarakan banyak hal sebagai terutama sebagai dua negara sahabat yang dekat.

“Ya antara dua negara sahabat yang sangat dekat ya pasti, banyak yang dibahas,” kata Prabowo.

“Saya diterima di Abu Dhabi tanggal 23 (November), langsung pulang,” pungkasnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186580/prabowo-yVvq_large.jpg
Prabowo Bentuk Satgas Khusus Darurat Jembatan, Apa Saja Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186279/pemerintah-oMAe_large.jpg
Dasco Fasilitasi Rehabilitasi Hukum Dua Guru Luwu Utara, GPA: Kita Apresiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185263/prabowo-P7f2_large.jpg
Prabowo Telekonferensi dengan PM Inggris Keir Starmer, Apa Saja yang Dibahas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184646/prabowo-kznO_large.jpg
Momen Prabowo dan Sultan HB X Naik Mobil Maung di Bantul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184574/prabowo-7uT6_large.jpg
Prabowo Sebut Sultan Hamengkubuwono X Mirip Kapten dari Pasukan Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183734/prabowo-rNOQ_large.jpg
Momen Prabowo dan Raja Abdullah II Lihat Aksi Drone Tempur di Markas Pasukan Elite TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement