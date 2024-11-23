Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terkuak! AKP Dadang Minta Tolong Kapolres Solok Selatan Sebelum Bunuh AKP Ryanto di Parkiran

Rus Akbar , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |14:41 WIB
Terkuak! AKP Dadang Minta Tolong Kapolres Solok Selatan Sebelum Bunuh AKP Ryanto di Parkiran
AKP Dadang Minta Tolong Kapolres Solok Selatan Sebelum Bunuh AKP Ryanto/Okezone
A
A
A

PADANG-Polda Sumbar mengungkapkan motif penembakan terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar (34) oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Peristiwa sadis tersebut tejadi di parkiran Mapolres Solok Selatan.

“Berdasakan hasil pemeriksaan terhadap tersangka terkait dengan motif kenapa itu dilakukan, karena merasa tidak senang dimana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sumbar Kombes Pol Andry Kurniawan, Sabtu (23/11/2024).

Saat itu Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar, meminta tolong kepada Kapolres untuk dibebaskan namun tidak memberikan respon, lalu terjadilah penembakan terhadap korban.

“Yang ditangkap adalah sopir dari keterangan, sopir yang bersangkutan minta tolong kepada Kabag Ops Polres Solok Selatan bisa membantu,” ujarnya.

Kabid Propam Polda Sumbar Kombes Pol Hidayat Asykuri Ginting menambahkan, untuk dugaan sementara Kabag Ops Polres Solok Selatan meminta bantuan Kapolres terkait rekanannya melakukan tambang galian batu dipastikan memang ada. “Namun ini kita masih pendalaman,” katanya.

Sebelumnya, Polda Sumbar menetapkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar sebagai tersangka. AKP Dadang juga dijerat pasal berlapis pembunuhan berencana, serta telah melanggar kode etik dengan ancaman pemecatan.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/338/3112475/penembakan-ICWv_large.jpg
2 Anggota TNI AL Didakwa atas Pembunuhan Bos Rental, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/608/3111317/penembakan-UmRM_large.jpg
Breaking News! Seorang Polisi Ditembak Pria Misterius di Deliserdang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/337/3111091/mayat-UW8O_large.jpg
1 WNI yang Ditembak Maritim Malaysia Meninggal Usai Operasi Ginjal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/338/3110617/penembakan-CmZX_large.jpg
Penembak Pria hingga Tewas di Bogor Diduga Orang Bayaran, Pelaku Utama Diburu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/338/3110135/penembakan-krbx_large.jpg
Korban Penembakan di Bogor Diduga Sudah Ditarget Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/338/3110130/penembakan-mlj2_large.jpg
Ditembak OTK, Pria di Bogor Alami Luka di Dada dan Pinggul
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement