HOME NEWS NASIONAL

Jokowi dan SBY Batal Hadiri Kampanye Akbar RIDO di Lapangan Banteng, Ini Alasannya

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |16:13 WIB
Jokowi dan SBY Batal Hadiri Kampanye Akbar RIDO di Lapangan Banteng, Ini Alasannya
Ketua Tim Sukses Pemenangan Pasangan RIDO Ahmad Riza Patria. Foto: Okezone/Riana Rizkia.
A
A
A

JAKARTA - Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) batal menghadiri kampanye akbar pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. 

Ketua Tim Sukses (Timses) Pemenangan Pasangan RIDO, Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa SBY tengah menjalani pengobatan di luar negeri.

"Begitu juga pak SBY yang kebetulan hari ini juga berada di luar negeri dalam kegiatan berobat. Semoga pak SBY bisa lekas sembuh dan kembali ke tanah air," kata pria yang akrab disapa Ariza di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2024).

Sementara Jokowi, kata Ariza, memiliki kegiatan lain, yakni menghadiri kampanye di Jawa Tengah (Jateng). Namun absennya dua mantan Presiden itu, tidak menyurutkan semangat kampanye akbar pasangan RIDO.

Terlebih, kata Ariza, banyak perwakilan dari partai pendukung RIDO yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus turut hadir dalam kampanye akbar hari ini.

"Salam juga dari pak Jokowi yang hari ini kebetulan juga ada kegiatan kampanye di Jawa Tengah. Terlebih dan banyak juga salam dari pimpinan 16 parpol, dari tokoh masyarakat, habaib alim ulama, tokoh pemuda, tokoh-tokoh Jakarta, tokoh daerah yang hadir dan memberikan dukungan," paparnya. 

 

Halaman:
1 2
      
