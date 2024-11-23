Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Dikawal 4 Pesawat Tempur Saat Terbang ke Abu Dhabi

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |18:57 WIB
Presiden Prabowo Dikawal 4 Pesawat Tempur Saat Terbang ke Abu Dhabi
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Biro Pers Setpres.
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tiba di Presidential Flight, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), pada Sabtu (23/11/2024), sekitar pukul 08.40 waktu setempat. 

Ketibaan Presiden Prabowo itu disambut oleh Menteri Energi dan Infrastruktur PEA Suhail Mohamed Al Mazrouei, Duta Besar PEA untuk Indonesia Abdulla Salem AlDhaheri, Duta Besar Indonesia untuk PEA Husin Bagis, dan Atase Pertahanan Republik Indonesia Brigjen TNI Muhammad Irawadi.

“Penerbangan Presiden Prabowo menuju Abu Dhabi kali ini terasa lebih istimewa. Saat memasuki langit UEA, pesawat Presiden Prabowo langsung dikawal oleh empat pesawat tempur angkatan udara UEA,” tulis keterangan resmi yang diterima.

Dari Presidential Flight, Presiden Prabowo bersama rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju salah satu hotel di Abu Dhabi. Sepanjang perjalanan dari bandara menuju hotel, jalanan Abu Dhabi dimeriahkan dengan kehadiran umbul-umbul bendera Indonesia dan bendera UEA.

Di Abu Dhabi, Presiden Prabowo akan melakukan kunjungan kenegaraan dengan bertemu Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Kunjungan ini menandai komitmen Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo beserta rombongan lepas landas dari Bandar Udara Stansted, London, Inggris, pada Jumat malam, 22 November 2024, sekitar pukul 21.25 WS. Di London, Presiden Prabowo telah bertemu dengan Raja Charles III, Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer, dan Wakil PM Inggris Angela Rayner.

(Puteranegara Batubara)

      
