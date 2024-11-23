Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wamen Silmy Karim Membuka Mubes Alumni FALTL Trisakti

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |19:09 WIB
Wamen Silmy Karim Membuka Mubes Alumni FALTL Trisakti
Wamen Silmy Karim Membuka Mubes Alumni FALTL Trisakti
A
A
A

JAKARTA – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menghadiri Mubes IKA FALTL (Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan). Ketua Umum IKA Trisakti ini juga memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan.

Dalam sambutannya, Silmy Karim menekankan pentingnya menjaga kekompakan antar alumni. Silmy juga menyinggung mengenai proses Universitas Trisakti menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Sementara itu, Plt Ketua Umum IKA FALTL, Atma Winata Nawawi menyampaikan bahwa alumni FALTL siap berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

“Kita berharap alumni FALTL dapat terus saling mendukung dan dapat ikut membantu almamaternya,” ujarnya, Sabtu (23/11/2024).

Seiring dengan hal ini, Ketua Panitia Putu Dhika melaporkan kegiatan ini dihadiri 105 orang  peserta yang merupakan alumni dari tahun 1976 hingga 2020.

Kegiatan ini mengambil tema "Alumni solid, FALTL Bangkit, Indonesia Maju" memilih Aji Mirni Mawarni, alumni Teknik Lingkungan angkatan 1994 yang saat ini menjadi Senator DPD RI dapil Kalimantan Timur.

Dalam pemaparan visi misinya, Mawar menawarkan program yang menekankan inovasi untuk penguatan image FALTL agar dapat kembali menjadi fakultas favorit di masyarakat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184777//edward_omar_sharif_hiariej-UFlW_large.jpg
RUU Penyesuaian Pidana Harus Selesai Akhir Tahun Agar KUHP Baru Bisa Dilaksanakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170167//narkoba-qk0A_large.jpg
Total Warga Binaan di Indonesia Berjumlah 280 Ribu Orang, 52 Persen Kasus Narkoba!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/205/3161570//djki_razilu-gLCW_large.JPG
Lantik Komisioner LMKN, Pemerintah Minta Penarikan dan Distribusi Royalti Dilakukan Transparan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/205/3161566//pelantikan_komisioner_lmkn-0qbm_large.JPG
LMKN Bakal Tempatkan LMK di Daerah, Supaya Lebih Maksimal Tarik Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/205/3161442//komisioner_lmkn_resmi_dilantik-iKEa_large.JPG
Pemerintah Lantik 10 Komisioner LMKN Periode 2025-2028, Ada Marcell Siahaan hingga Makki Ungu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/51/3154173//mauro_zijlstra-XhlY_large.jpg
Berkas Masuk Kemenkum, Proses Naturalisasi Mauro Zijlstra Berjalan Mulus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement