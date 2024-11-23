Wamen Silmy Karim Membuka Mubes Alumni FALTL Trisakti

JAKARTA – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menghadiri Mubes IKA FALTL (Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan). Ketua Umum IKA Trisakti ini juga memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan.

Dalam sambutannya, Silmy Karim menekankan pentingnya menjaga kekompakan antar alumni. Silmy juga menyinggung mengenai proses Universitas Trisakti menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Sementara itu, Plt Ketua Umum IKA FALTL, Atma Winata Nawawi menyampaikan bahwa alumni FALTL siap berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

“Kita berharap alumni FALTL dapat terus saling mendukung dan dapat ikut membantu almamaternya,” ujarnya, Sabtu (23/11/2024).

Seiring dengan hal ini, Ketua Panitia Putu Dhika melaporkan kegiatan ini dihadiri 105 orang peserta yang merupakan alumni dari tahun 1976 hingga 2020.

Kegiatan ini mengambil tema "Alumni solid, FALTL Bangkit, Indonesia Maju" memilih Aji Mirni Mawarni, alumni Teknik Lingkungan angkatan 1994 yang saat ini menjadi Senator DPD RI dapil Kalimantan Timur.

Dalam pemaparan visi misinya, Mawar menawarkan program yang menekankan inovasi untuk penguatan image FALTL agar dapat kembali menjadi fakultas favorit di masyarakat.